Sulayman Marreh is al de derde speler die KAA Gent de afgelopen jaren uit de Oostkantons weghaalde. Aanvaller Mamadou Sylla, voor wie de Buffalo's in 2017 nog de toenmalige recordsom van 3,85 miljoen euro betaalden, aardde niet in de Ghelamco Arena, en verhuisde vorige maand naar Rusland. Rechtsback Alessio Castro Montes maakte afgelopen zomer de overstap en ontwikkelt zich langzaam tot een goeie speler. Dat KAA Gent vorige zomer ook al interesse toonde voor de verdedigende middenvelder mocht niet verbazen. De 23-jarige Gambiaanse international, die anderhalf jaar geleden op huurbasis overkwam van Watford (waar hij geen enkele wedstrijd speelde), groeide vorig jaar onder Claude Makelele uit tot een sterkhouder. Hij ontlastte kapitein Luis García van heel wat verdedigend werk op het middenveld. KAS Eupen lichtte daarop zijn optie bij Watford. Op de eerste speeldag van dit seizoen startte hij nog in de basis, maar zijn laatste match als titularis dateert al van 21 september op Standard, toen Eupen laatste stond met amper drie punten en de trainer nieuwe formules uitprobeerde. Daarna kwam hij nog maar aan vier (korte) invalbeurten. Trainer Beñat San José schoof de sterke Spaanse centrale verdediger Jordi Amat naar het middenveld en ook de ervaren Iraanse international Omid Ebrahimi presteert sterk voor de verdediging. Toen begin dit seizoen duidelijk werd dat straks de talentenkraan van de Aspire Academy dichtgedraaid wordt en dat KAS Eupen sportief en financieel andere wegen zal moeten bewandelen, verwoordde algemeen en sportief directeur Christoph Henkel de koerswijziging als volgt: 'We moeten meer Marrehs vinden.' Omdat de sterkhouder van vorig seizoen niet meer voorkwam in de sportieve plannen van de trainer en KAA Gent een aantrekkelijk bod uitbracht, bleek dit voor alle partijen de beste oplossing.