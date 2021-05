KAS Eupen kon zijn ambities vorig seizoen niet waarmaken. Dus moet het anders.

Afgelopen seizoen haalde KAS Eupen het beste resultaat ooit in zes jaar eerste klasse. Het pakte in de reguliere competitie 43 punten, goed voor een twaalfde plaats. Maar dat was niet wat men in Eupen vooropgesteld had. Die haalde het twee en vier seizoenen geleden ook al, met veel minder geld. In die zin was de enorme kapitaalsinjectie die Eupen deed niet rendabel. Het doel was om voor het eerst mee te spelen voor de plaatsen één tot acht. Daarvoor werden kleppers als Adriano, Stef Peeters, Benoît Poulain en Smail Prevljak gehaald. Uitstekend voetbal bracht Eupen op de mat, maar elke keer als de lat ietsje hoger gelegd werd, raakte het er net niet over, ook door de zware impact van corona die een groot deel van de kern trof. Nog eens zo'n investering ziet men vanuit Aspire in Qatar niet meer zitten. Dat het straks met minder geld en minder grote namen moet, is het enige nieuws dat tot dusver bekend geraakte. Twee belangrijke figuren trokken daar alvast hun conclusies uit. Eerst trainer Beñat San José. Hij mocht een nieuw contract tekenen, maar dan aan iets mindere voorwaarden. Het vooruitzicht om met minder middelen aan de slag te kunnen, deed de jonge, ambitieuze trainer afhaken. Dat deed ook Ivan Bravo. Die streek het afgelopen jaar vanuit Qatar in Eupen neer om persoonlijk het sportieve beleid in handen te nemen, in samenwerking met Jordi Condom die Eupen destijds naar eerste klasse bracht en daar ook het behoud verzekerde. Bravo, ooit strategisch directeur bij Real Madrid, behoort tot de top van Aspire en was er destijds bij op de persconferentie die in 2012 de overname van de club door de Qatarese eigenaars bekrachtigde. Hij was het die afgelopen zomer aan oudgedienden als Siebe Blondelle en Nils Schouterden duidelijk maakte dat ze niet meer op veel speelkansen hoefden te rekenen. Wie trainer wordt en wie sportief directeur wordt/blijft - ook Condoms contract is ten einde, hij gaf aan een terugkeer als hoofdtrainer te willen overwegen - wordt pas duidelijk wanneer bekend wordt welk werkingsbudget de club nog vanuit Aspire aangereikt krijgt. Spelers komen er van ginds niet meer. Na het opdoeken van de Aspire Academy in Afrika zijn Isaac Nuhu en Ignace N'Dri de laatste vertegenwoordigers die via die opleiding in Eupen belandden.Ook het idee om een aantal Qatarese A-internationals naar Eupen over te hevelen als ultieme voorbereiding op het WK 2022 in Qatar werd opgegeven. Als er nog Qatari's komen, zullen het eerder jonge talenten zijn. Jong en onbekend talent is waar Eupen voortaan, net als veel Belgische eersteklassers, moet op inzetten, zegt algemeen directeur Christoph Henkel. Hij voerde ook het sportieve beleid, maar zette afgelopen jaar door de komst van Bravo op dat vlak een stap opzij. Vandaag kan hij alleen aangeven 'dat er voor ons, zoals voor heel veel clubs, zware tijden aankomen. Wij moeten besparen. De inkomsten zijn flink teruggevallen en voor die inkomsten moeten wij rekenen op de verkoop van jong talent. Maar vandaag heeft niemand geld, en zou het wel eens kunnen dat veel kernen pas helemaal op het einde van de mercato samengesteld geraken.' Dat schept dan weer kansen voor jonge spelers. Die waren er het afgelopen seizoen door de toevloed van ervaren voetballers amper. Henkel ziet in eigen huis talent: 'Nog niet om de ploeg al te dragen, wel om meer minuten te maken en zich in de kijker te spelen dan tot nu het geval was.' Sterkhouders als Poulain, Prevljak, Peeters, Jens Cools, Julien Ngoy, Andreas Beck, Théo Defourny en de Afrikaanse revelatie van het afgelopen seizoen, verdediger Emmanuel Agbadou, staan nog onder contract. De overeenkomsten met Adriano en Senna Miangue zijn afgelopen, net als de huurovereenkomsten van Knowledge Musona en Amara Baby.