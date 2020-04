KV Oostende vecht momenteel voor zijn voortbestaan als profclub. Geert Smets zoekt fouten in de analyse van Trudo Dejonghe en geeft acht redenen waarom de kustploeg wél leefbaar is op het hoogste Belgische niveau.

1. Er is maar één profclub aan de Belgische kust en dat is een sterke economisch regio: half België komt ieder jaar naar de kust. Dus op het vlak van regio- en citymarketing is KVO zelfs de interessantste club van het land!

2. Er is in Oostende een haven en een luchthaven: wie kan dat nog zeggen?

3. In heel Europa heeft elk land met een kustlijn een topclub in een kuststad. Het kan dus zelfs nog beter worden voor KVO! Door zich als de ploeg van de kust te profileren, heeft KVO een uniek USP (unique selling proposition) ten opzichte van alle andere West-Vlaamse ploegen, die in het West-Vlaamse binnenland tegen elkaar moeten boksen. KVO zit daar relatief ver van af en kan een ander gebied bespelen.

4. De kustlijn is 63 kilometer lang en 20 kilometer diep, dus dat is een heel groot gebied. Het is bijvoorbeeld veel groter dan Haspengouw, de regio van STVV (die andere club die ik heel goed ken en waar ik jaren voor werkte).

Dit is dé conclusie: ik ben het helemaal niet eens met Trudo Dejonghe, die zegt dat KVO niet leefbaar is als profclub. Volgens hem was STVV ook niet leefbaar als profclub. Ik discussieerde daar destijds al over met hem en haalde toen zelfs stevig naar hem uit, omdat wat hij beweerde volgens mij tendentieus was. Nu zie ik dat hij zijn mening over STVV veranderde. Heel straf! Dit maakt zijn verhaal over de geografische spreiding van de clubs dus ongeloofwaardig. Bovendien is het heel gevaarlijk om dat als wetenschapper dus jarenlang te blijven herhalen in interviews. Zo ondergraaft hij de positie van sommige clubs in de voetbalbusiness. Ik zie dat zelfs als gerichte economische schade toedienen aan een bedrijf. Met andere woorden: strafbare feiten.

5. De ligging van een club is één ding, maar er zijn wel 50 parameters die het succes van een club bepalen. Zo telt ook de geschiedenis mee: traditie. En de populatie: is er een jonge of een vergrijsde bevolking? Heel bepalend daarin is dat het vaak mensen/individuen zijn die het verschil maken in de wereld, dus ook in het managen van een club.

6. KVO heeft tegenwoordig een heel goede jeugdwerking met uitstraling in de hele kustregio.

7. De fans zijn altijd positief, ook voor de tegenstrever, en dat zorgt voor een heel speciale en unieke sfeer. Iedereen komt graag naar Oostende.

8. De vele tweedeverblijvers aan de kust zijn een uitermate interessant doelpubliek: het zijn dikwijls zakenmensen met centen om te spenderen. Vandaar ook altijd onze grote afterparty. KVO kan hierdoor volop inzetten op weekendtoerisme en voetbal. De beste feestjes zijn op KVO... maar dat is voor na de coronacrisis. Het liefst zo snel mogelijk.

