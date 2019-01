Waarom Landry Dimata bij Standard nooit een kans kreeg

Het is een van de best bewaarde geheimen op Sclessin: waarom speelde Landry Dimata geen minuut in eerste klasse met Standard?

Zijn statistieken bij de reserven waren uitstekend en hij was lichamelijk al volgroeid om het op te nemen tegen de monsters van de Jupiler League. Iedereen - ploegmaats, jeugdtrainers, en zelfs spelers van de A-kern - waren het eens dat het een kwestie van tijd was voor Dimata zou doorbreken in Luik.

Adrien Trebel is zelfs persoonlijk met trainer Yannick Ferrera gaan bemiddelen om de Brusselaar regelmatig te laten trainen met de A-kern. 'Hij vroeg niet om te spelen, hij wilde enkel met ons meetrainen. En zelfs dat werd geweigerd', vertelde Trebel twee jaar geleden in Sport/Voetbalmagazine. 'Vanuit de kern steunden we zijn verzoek, we spraken er met de coach over en ik weet dat Ferrera hem in de punt van de aanval wilde zetten, maar blijkbaar was hij het niet die dat mocht beslissen...'

In januari 2016 mag Dimata toch mee op winterstage met Ferrera. Niet veel later wordt hij teruggezet naar de B-ploeg. 'Je kan niet elke jeugdspeler laten doorstromen. Jonge jongens lanceren is altijd een gok', zegt Patrick Van Kets. 'Maar een club moet dat soort risico's durven nemen. In het geval van Dimata speelden er ook andere zaken mee.'

In de lente van 2016 wordt de wissel van de macht op de Académie Robert Louis-Dreyfus bekrachtigd met het vertrek van Patrick Van Kets (U21), Lionel Vitrant (U17), Arnold Rijsenburg (U16), Jean-François Lecomte (keeperstrainer) en Christophe Dessy (directeur jeugdopleidingen). Tot vandaag wordt Dessy ervan beschuldigd Dimata te hebben opgejut om niet bij te tekenen.

'Ik zou zijn vertrek geënsceneerd hebben', zucht Dessy. 'Kijk: ik heb mijn job gedaan wat betreft Landry. Een makelaar (Christophe Henrotay, nvdr) heeft de boel gemanipuleerd. Om een goed contract te krijgen moest je in het juiste netwerk zitten. Zo werkte het destijds op Standard.'