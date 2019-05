De vrouwenploeg van RSC Anderlecht volgde zichzelf op als landskampioen en treedt straks wél aan in de Champions League.

De dames van Anderlecht verlengden vorige week met succes hun titel, de zesde uit de clubgeschiedenis, en ironisch genoeg kreeg aanvoerster Laura De Neve de trofee overhandigd door Marc Coucke.

Nog geen jaar geleden verliep de eerste kennismaking tussen Coucke en de spelersgroep in een woelige sfeer. De speelsters hadden geruchten opgevangen dat hun team opgedoekt zou worden en toen ze Coucke daarmee confronteerden, voelde hij zich koud gepakt. Hij zag er een pervers manoeuvre in van Robert Steeman, verantwoordelijke van de vrouwenafdeling. Een speelster die vroeg hoe alles precies in elkaar zat, stuurde de West-Vlaamse zakenman wandelen met een droge repliek: ' Meiske, dat is uw probleem niet.'

Achter de schermen valt te horen dat de wisselwerking tussen de mannen en vrouwen op Neerpede nog niet op punt staat. De vrouwen verwachten nog meer steun van het management. Ze krijgen te vaak de richtlijn mee om de trainingsfaciliteiten en de fitnessruimte zoveel mogelijk vrij te houden voor Sven Kums en co. Onlangs stond Karim Belhocine erop dat ze niet op hetzelfde moment zouden trainen.

Coucke had aanvankelijk weinig interesse in zijn eigen damesploeg - het is geen toeval dat hij zich doorheen het seizoen niet of nauwelijks liet zien op wedstrijden in de Super League - maar zijn aanwezigheid op de kampioenswedstrijd tegen Gent was meer dan een pr-stunt. Coucke, die na affluiten de tijd nam om met de speelsters te spreken, heeft volgens insiders ingezien dat een vrouwenelftal zijn waarde heeft in een voetbalclub.

Gezien de huidige conjunctuur in het vrouwenvoetbal mag Anderlecht zich opmaken voor een jarenlange dominantie in België. Maar Coucke wil ook internationaal meespelen en heeft zijn zinnen gezet op de organisatie van een van de tien voorrondetoernooien in de Women's Champions League.