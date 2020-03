Spelen volgend seizoen weer twee clubs uit Antwerpen in de Jupiler Pro League? Het kan, want Beerschot verzekerde zich van de tweede periodetitel en een ticket voor de promotiefinale tegen OH Leuven.

Oef! Een diepe zucht van opluchting moet er bij de verantwoordelijken van de Pro League, afgelopen vrijdagavond, geslaakt zijn. Beerschot won van Lokeren (0-2) en Westerlo ging op het veld van Union Sint-Gillis onderuit (3-1), waardoor de beslissing over de tweede periodetitel toch op de laatste speeldag van de reguliere competitie viel. En er dus geen procedureslag aan te pas moest komen om die tweede periodekampioen aan te duiden.

Daardoor kreeg Beerschot een bijkomende kans op de periodetitel, nadat de laatste speeldag al afgewerkt zou zijn. Waar Westerlo, de enige overgebleven concurrent van Beerschot, op zijn beurt moeilijk mee kon leven. Maar Beerschot won en Westerlo verloor dus, waardoor die gecontesteerde Virton - Beerschot van maandag 2 maart niet langer relevant bleek en simpelweg afgeblazen werd. Much ado about nothing. Aanvankelijk had OH Leuven, dat de eerste periode won, er zijn zinnen op gezet om als eerste ploeg sinds de oprichting van 1B in 2016 beide periodes te winnen en zo rechtstreeks te promoveren. Al snel bleken de Leuvenaars echter hun focus kwijt. Beerschot, Westerlo en Virton profileerden zich als sterkste ploegen. Over heel het seizoen gezien komt de nieuwkomer uit Luxemburg samen met Westerlo als meest regelmatige ploeg van de Proximus League uit de bus. Het blijft een eigenaardig gevolg van deze competitieformule met periodekampioenschappen dat geen van de twee ploegen die in het algemeen klassement bovenaan staan uiteindelijk om promotie mag strijden. Niet dat OH Leuven en Beerschot hun ticket voor de promotiefinales hebben gestolen. Leuven domineerde de eerste periode met goed georganiseerd voetbal, daarbij rekenend op de individuele kwaliteiten in het offensieve compartiment (topschutter Thomas Henry en Jérémy Perbet bijvoorbeeld) om het verschil te maken. Beerschot trok daar lessen uit en opteerde na de trainerswissel Stijn Vreven - Hernán Losada in oktober ook voor meer 'realistisch' voetbal. Met succes. Daarbij valt op dat Beerschot minder dan Leuven kan rekenen op individuele uitschieters. Raphael Holzhauser, de enige 'vedette' van de ploeg, deze zomer overgekomen van Grasshopper Zürich, eindigde als topschutter van de ploeg met... 7 goals. De Oostenrijkse spelverdeler kroonde zich met 9 stuks wel tot assistkoning van de Proximus League. In de nerveuze eindfase van dit kampioenschap kwamen de punten er via verschillende protagonisten. Winteraankoop Frédéric Frans bijvoorbeeld, ex-Lierse, die met kopbalgoals voor belangrijke punten zorgde in de voorbije weken. Of Marius Noubissi, de held van vorig seizoen die na een lange revalidatie deze zomer moeite had om weer de goede vorm te vinden, maar op de laatste speeldagen toch cruciaal bleek met twee treffers tegen Lommel (2-1) en de verlossende 0-2 op Daknam. Coach Hernán Losada (37) deinst er niet voor terug om vaak te roteren met zijn kern en te variëren met tactische opstellingen. Met drie, vier of vijf achterin, met twee of drie voorin, enkel- of dubbelbezette flanken. Wel een constante: de defensieve organisatie werd in deze terugronde op punt gezet, met doelman Mike Vanhamel geregeld in een uitblinkersrol. In de eerste periode slikten de Ratten nog 19 tegengoals in 14 wedstrijden, in de tweede periode waren er dat slechts 9. Stilstaande fases - waarin Holzhauser met zijn fijne traptechniek een belangrijke troef vormde - wonnen daarbij aan belang. Op mentaal vlak opteerde Losada voor de beproefde 'wij-tegen-zij'-aanpak. Door de gerechtelijke procedures van vorig seizoen (met aanvechting van de promotie van KV Mechelen) en dit seizoen (de betwiste nederlaag op Virton) verloren de Ratten aan sympathie bij de publieke opinie en de andere clubs in 1B. Een gevoel dat ze omzetten in motivatie. Net zoals Malinwa dat vorig seizoen deed na de hetze rond de affaire Propere Handen. De snedige uitspraken van Losada afgelopen weekend illustreerden dat. 'Ik stel vast dat Virton, Westerlo en zelfs Leuven in deze zaak tegen ons hebben samengespannen', verklaarde de Argentijn aan HLN. 'Beerschot werd afgeschilderd als de slechterik, want wij zetten zogezegd de deur open voor een reeks klachten in de toekomst. En dat terwijl we op Virton gewoon zelf bedrogen zijn! Tegen die achtergrond doet het heel veel deugd dat we die extra wedstrijd op Virton niet meer nodig hebben. Het is onze manier om fuck off te zeggen tegen iedereen die tegen ons is. 'We staan voor de derde keer op rij in de finale, dik verdiend. We pakten in de tweede periode zes op zes tegen OH Leuven en tegen Westerlo, dat zegt eigenlijk genoeg. Eerlijk gezegd vind ik het heel straf wat we met de spelers, technische staf en alle medewerkers hebben gerealiseerd. Toen ik begin oktober overnam was de ploeg fysiek niet in orde en zat ze mentaal aan de grond. Ondertussen hebben we een hechte familie gecreëerd en vooral dat bracht ons tot in de finale. Tegen alles en iedereen in,' laveerde hij tussen trots en irritatie. Hoewel Losada ons in een uitgebreid interview eind december inpeperde dat de Saudische eigenaars van Beerschot geen druk zetten op promotie, mag duidelijk zijn dat de Ratten niet zinnens zijn nog langer in het vagevuur van 1B te verblijven - afgelopen zomer werd eigenlijk al ingekocht met het oog op 1A. Uiteindelijk werd in deze campagne van de Proximus League de logica gerespecteerd: ondanks het verdienstelijke weerwerk van Virton, Union en Westerlo, vertrokken Beerschot en OH Leuven - de twee duurste selecties in 1B - als de uitgesproken favorieten voor promotie. Iets wat ze verplicht zijn aan hun kapitaalkrachtige buitenlandse investeerders, die hun geduld al enkele seizoenen beproefd zien. De Leuvenaars genieten thuisvoordeel in deze finales. Zij eindigden in het totaalklassement, over de twee periodekampioenschappen heen, immers boven Beerschot. De heenwedstrijd vindt plaats op zondag 8 maart (16u) op het Kiel, de terugwedstrijd op zaterdag 14 maart (20u30) aan Den Dreef.