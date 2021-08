Vanavond begint ook 1B weer aan het nieuwe seizoen. Union won vorig seizoen met gemak de competitie, maar dit jaar zal dat helemaal anders zijn. Enzo Scifo op de bank bij Mouscron, RWDM dat uit is op revanche en Westerlo dat alles op alles wil zetten om opnieuw naar het hoogste niveau te gaan, dit seizoen heeft alles om aantrekkelijk te zijn. Vier redenen waarom u dit jaar de Belgische tweede klasse moet volgen.

Met een jaartje verlengd strijden opnieuw acht ploegen voor een plaatsje in 1A. Zoals het geval was bij iedere andere competitie, stond ook 1B vorig seizoen in het teken van de coronacrisis en die heeft zeker ook de plannen van de clubs in de war gebracht. Het seizoen werd ook getekend door een dominant Union dat de competitie afsloot met maar liefst 18 punten voorsprong op de tweede in de stand, Seraing. Dit jaar liggen de kaarten helemaal anders. Met Mouscron, Westerlo en Waasland-Beveren als favorieten is het ook uitkijken voor clubs als RWDM of Deinze. Maar ook Virton kan zomaar verrassen, ook al had het enkele weken geleden nog geen coach en slechts twee spelers. Virton zal gebrand zijn om zich te laten zien in 1B nadat het vorig seizoen nog door licentieproblemen niet mocht aantreden in tweede klasse. Iedere club maakt eigenlijk kans op promotie en geen enkele begint aan het seizoen met een status als Union vorig jaar. We zullen veel gesloten wedstrijden zien waar ieder punt van enorm belang zal zijn voor de eindafrekening en wie weet zelfs een titel.Hoewel de crisis nog steeds niet volledig achter ons ligt, laten de huidige regels wel volle stadions toe. Gedaan met de lege zitjes en de wedstrijden zonder beleving. Bereidt u maar voor op kolkende tribunes met supporters die alles zullen geven voor hun club. Ook de ploegen en de spelers zelf kijken vol ongeduld uit naar de terugkeer van de eigen aanhang, want zes maanden geleden konden ze elkaar bij wijze van spreken nog horen denken. Ieder jaar komen er weer jonge talenten bovendrijven in 1B, die het eerst nog moeilijk hadden een plaatsje te bemachtigen bij een 1A-club. Om wat ervaring op te doen, sturen die ze maar al te graag naar de tweede klasse. Mouscron, bijvoorbeeld, heeft er twee jonge Belgen bij met Joachim Carcela-Gonzalez (Standard) en Calvin Dekuyper (Cercle). De mix van jonge spelers met de meer ervaren zoals Clémént Tainmont of Parfait Mandanda kan hen naar een hoger niveau brengen en wie weet zelfs de poort naar 1A doen openen. Het is een balans die al jaren hetzelfde is in 1B, maar die wel jaar na jaar blijkt te werken.1B blijft maar beter worden. Meer en meer ploegen groeien er naar het niveau van de middenmoot in de hoogste klasse. Ze blijken bij promotie dan ook capabel om meteen mee te draaien met de grote jongens. KV Mechelen, Beerschot, OH Leuven en nu ook Union bevestigen dat beeld alleen maar. Iedere promovendus mag het nieuwe seizoen met terechte ambities aanvatten en mag zelfs hopen op een verlengd verblijf in 1A. Dit jaar geldt dat ook voor Mouscron, dat na een totale ineenstorting vorig seizoen opnieuw wil opgaan, en Westerlo, dat na lange afwezigheid opnieuw naar het hoogste niveau wil stijgen. Het zijn allemaal namen die een belletje doen rinkelen in het Belgische voetbal en die zonder twijfel het niveau van 1B de hoogte in kunnen krijgen.Door Luca Cafarelli