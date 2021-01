STVV steeg na een sterke remonte van de laatste plaats naar een meer geruststellende 14e stek en moet dit weekend bevestigen tegen Club Brugge.

Twee jaar na zijn laatste wedstrijd in eerste klasse met Lokeren heeft Peter Maes zijn rentree in de Jupiler League niet gemist. De eerste wedstrijd tegen Charleroi ging nog verloren, maar in de daaropvolgende drie wedstrijden pakte de 56-jarige Limburger 9 op 9. Op tactisch vlak koos Maes resoluut voor een systeem met twee aanvallers waarin Duckens Nazon en Yuma Suzuki zich helemaal kunnen uitleven. Vooral de wederopstanding van Suzuki, die drie keer scoorde in zijn laatste drie duels, is opmerkelijk. De Japanner staat erom bekend iemand te zijn die vaak staat te jammeren als hij niet wordt aangespeeld, maar nu valt hij vooral op door zijn werkkracht. De grootste winst werd wellicht geboekt op het trainingsveld. Onder Kevin Muscat gebeurde het al eens dat een speler die te laat kwam op training en op halve kracht de oefeningen afwerkte in het weekend gewoon in de basis stond. En dat is ondenkbaar bij Maes, die hamert op discipline en de spelers tot het uiterste drijft op fysiek vlak. Ook tijdens hun korte vakantie werd aan de spelers gevraagd om een paar loopsessies te houden van twaalf kilometer en deze week stonden er tot donderdag twee trainingen per dag op het programma. Met Maes stelde het Japanse management een trainer aan die de Belgische competitie als zijn broekzak kent en dat was wellicht hun best zet van de laatste maanden. De nieuwjaarsboodschap van CEO Takayuki Tateishi leek alvast op een schuldbekentenis van het bestuur. 'Op dit moment staan we jammer genoeg niet waar we willen zijn. Ik wil graag mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden en mijn dankbaarheid betuigen aan alle fans en supporters. In de tweede helft van het seizoen willen we met Peter Maes zo snel mogelijk weg uit de staart van het klassement.'Met thuiswedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten Moeskroen, Cercle Brugge, Zulte Waregem, Eupen en KV Mechelen heeft STVV alles in handen om operatie redding tot een goed einde te brengen.