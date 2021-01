De 24-jarige aanvaller wil samen met de Brabantse club naar de Belgische top.

Bijna twee miljoen euro betaalde OH Leuven aan Club Brugge voor Siebe Schrijvers. Schrijvers moest niet weg bij blauw-zwart, maar wilde op zijn 24e opnieuw basisspeler zijn. Dat was hij vorige week bij zijn debuut op Zulte Waregem. Zondag tegen KAA Gent viel hij na 52 minuten in. De nieuwkomer moet nog geïntegreerd raken in een geolied team van trainer Marc Brys en helpen om meer variatie te brengen in het bewegingsvoetbal achter de diepe spits Thomas Henry. Schrijvers kan op de flank spelen, maar is op zijn best in een vrije rol achter de spitsen, in een ruit op het middenveld of achter een diepe spits, zoals bij Club in steun van Wesley. Na het vertrek van trainer Ivan Leko opteerde blauw-zwart voor een andere manier van voetballen waardoor de Limburger minder aan bod kwam. Twee en een half jaar geleden kocht Club Brugge hem voor drie miljoen bij KRC Genk waar hij Alejandro Pozuelo voor zich had. In totaal speelde Schrijvers in die twee en een half jaar 85 wedstrijden en was hij goed voor 16 goals en 14 assists. Dit seizoen kwam hij in de Jupiler Pro League slechts drie keer aan de aftrap. Schrijvers is de duurste transfer ooit bij OH Leuven, dat daarmee zijn ambities toont om de komende jaren uit te groeien tot een club die naar de top vier wil groeien. Ook verschillende andere eersteklassers informeerden de voorbije weken naar de speler. Toen hij nog trainer was van Anderlecht, wilde ook Hein Vanhaezebrouck hem. Schrijvers zelf wilde naar een club waar hij belangrijk kon zijn.