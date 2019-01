Waarom Sinan Bolat (terecht) ontgoocheld mag zijn na het Gouden Schoen-débacle

Met een knipoog naar wat oude bekenden deed Sinan Bolat woensdag in Puurs, van waaruit het 65ste Gala van de Gouden Schoen live werd uitgezonden, zijn intrede in de ontvangstruimte. Een paar uur eerder hadden ze op de club nog een telefoontje gekregen van de organisatie. Met het uitdrukkelijk verzoek dat Sinan er die avond zou zijn. Niet dat ze al konden zeggen dat hij gewonnen had, maar tussen de regels was dat de boodschap. Verschillende media maakten filmpjes en interviewden Bolat met het oog op die trofee.

Trots op wat hij het voorbije anderhalf jaar had getoond in het doel van de Great Old, en wellicht ook wat misleid door de commentaren die hem uitriepen tot bijna zekere winnaar van het referendum Doelman van het Jaar, dachten ze bij Antwerp dat hun keeper laureaat werd. De goalie, uiteindelijk op het verkeerde been gezet door het bewuste telefoontje, mobiliseerde wat naasten en trok zelfverzekerd richting studio. Vandaar de knipoog.

Keihard kwam die hoop als een boemerang in zijn gezicht terug, toen niet hij maar de naar Aston Villa getransfereerde Lovre Kalinic het haalde. Bolat werd zelfs slechts derde, achter Guillermo Ochoa, bezig aan een sterk seizoen onder Michel Preud'homme die zijn doelman uitspeelt op de kwaliteiten die de Mexicaan het beste beheerst (Ochoa komt trouwens ook nog in aanmerking voor de trofee van doelman van het jaar in de CONCACAF).

Teleurgesteld verliet de Antwerpse nummer één nog tijdens de uitzending de zaal. Er was donderdag mentaal oplapwerk aan de winkel voor de staf van Antwerp. Zijn troost: ongeveer elke ex-doelman in de zaal die we op de after party spraken, vond het vreemd dat Bolat de trofee niet had gekregen.

Fundament

Sinan Bolat vormt het sluitstuk van een verdediging die sinds de terugkeer van Antwerp naar eerste klasse staat als een huis. Met negen clean sheets (eentje meer dan Ochoa) is hij dit seizoen mee verantwoordelijk voor de goeie positie in de stand. Vorig seizoen hield hij in 29 wedstrijden elf keer de nul.

Sven Jaecques, sportief adviseur bij Antwerp: 'Mensen zeggen soms: Sinan heeft het makkelijk, want er staat een goeie verdediging voor zijn neus. Mij lijkt het voor hem net moeilijker. Vaak zie je dat ploegen die onderaan staan, doelmannen hebben waarvan wij zeggen: mm, die kan wel iets. Dat komt omdat ze heel veel aan het werk worden gezet en zich vaak kunnen onderscheiden.

'Voor Sinan komt keepen vaak neer op die drie, vier ballen die hij moet nemen. Dat getuigt van een zekere klasse. Je kan over dat anderhalf jaar dat Sinan nu al bij ons is alleen maar zeggen dat hij het vast houdt en op een zeer hoog niveau keept, zowel qua uitstraling als qua kwaliteit.'

Dat vindt ook Rudi Cossey, die onlangs met Club Brugge Antwerp partij gaf. Inzet vlak voor Kerst: de tweede plaats. Cossey: 'Bolat is iemand die op zijn lijn en ook buiten zijn doel sterk is. Zeer goeie coacher naar zijn verdedigers toe. Er staat iets, je ziet dat die man métier heeft, rust geeft als hij aan de bal is. In momenten waarop ze het even moeilijk hebben, straalt Sinan, momenteel misschien wel de beste keeper in de Belgische competitie, een bepaalde zekerheid uit. Dat zet zich over op de rest van de ploeg, er zijn geen paniekmomenten in die verdediging.'