Na tweeënhalf jaar komt er straks een einde aan de romance tussen Obbi Oulare en Standard. Nochtans begon de robuuste spits er mentaal en fysiek bovenop te komen.

Bij Standard kon de pret niet op toen het op 30 augustus 2018, na bijna drie maanden onderhandelen, Obbi Oulare officieel kon voorstellen aan pers en publiek. De komst van Oulare, die voor een seizoen werd gehuurd van Watford met een aankoopoptie, was het sluitstuk van een prestigieus plan opgezet door de nieuwe trainer Michel Preud'homme. Met ook nog Medhi Carcela, Luis Cavanda, Zinho Vanheusden, Senna Miangue, Orlano Sá, Samuel Bastien en Maxime Lestienne was Standard gewapend om een gooi te doen naar een eerste titel sinds 2009. Tweeënhalf jaar na dat indrukwekkende transferoffensief moet Standard besparen en in zijn zoektocht naar sportieve en financiële stabiliteit besliste het bestuur om onder andere Oulare te slachtofferen. Terwijl de Rouches enkele maanden geleden nog weigerden om Bastien te laten gaan, mag iedereen nu bij een goed bod vertrekken. Verkopen wat verhandelbaar is, dat is het devies op Sclessin. Maar in het geval van Oulare is het niet enkel een financiële kwestie: in de wandelgangen valt te horen dat zijn relatie met Bruno Venanzi al een tijdje bekoeld is. Bovendien schermen de Luikenaars met het argument dat Oulare de verwachtingen niet kon inlossen. De statistieken lijken Venanzi en co gelijk te geven. In zijn derde seizoen op Sclessin totaliseert Oulare slechts 42 wedstrijden, waarvan tien stuks in de Europa League, en vijf doelpunten. In de beker van België kwam hij zelfs geen enkele keer in actie. Los van die cijfers was Mbaye Leye een grote fan van Oulare en hij was ervan overtuigd dat hij het volledige potentieel van de 25-jarige aanvaller zou kunnen aanboren. Maar de nieuwe Luikse trainer werd overruled door zijn bazen, die definitief de stekker willen trekken uit de samenwerking met Oulare. Toch zullen ze zelfs in de hoogste regionen van het Luikse management moeten toegeven dat Oulare niet geholpen werd door de tactische keuzes van Philippe Montanier. De spits komt het best tot zijn recht met een snelle speler rond hem en wanneer er constant voorzetten op hem afkomen. En net die twee zaken ontbraken sinds de start van het seizoen. Hier en daar wordt zelfs geopperd dat een gebrek aan tactische duidelijkheid de spelers heeft verlamd. Dat Felipe Avenatti, Duje Cop én Jackson Muleka zich ook niet konden opwerpen tot absolute aanvalsleider van de ploeg is een indicatie dat het probleem niet alleen bij Oulare lag.Oulare weet intussen waar hij aan toe is. En ondanks een gebrek aan speelkansen onder Montanier, zijn spierblessure en zijn verwijdering naar de B-kern ging Oulare sereen om met de hele situatie. Hij maakte er bijvoorbeeld ook geen probleem van toen Montanier flankspelers/aanvallende middenvelders als Selim Amallah, Maxime Lestienne, Michel-Ange Balikwisha en Abdoul Tapsoba in de spits posteerde. 'Elke aanvaller zou aan zichzelf twijfelen in die omstandigheden', zegt iemand uit de entourage van Oulare. 'Maar in tegenstelling tot vroeger staat hij nu meer open voor opbouwende kritiek.' Sinds dit seizoen is Oulare ook niet meer de blessuregevoelige speler die hij was bij zijn aankomst in Luik. Toen hij op 20 december de strijd moest staken tegen RE Mouscron was dat pas zijn eerste blessure in vijf maanden. Oulare nam in augustus een nieuwe start en hij corrigeerde een aantal zaken die hem in het verleden verhinderden om elke week topprestaties te kunnen neerzetten. De transformatie van de boomlange spits was opmerkelijk: hij ging in zee met een ander makelaarsbureau, veranderde zijn eetpatroon - twee keer per week krijgt hij eten aan huis geleverd door een chef-kok - en besteedde meer tijd aan het uitvoeren van spierversterkende oefeningen. Vreemd genoeg werd hij de voorbije jaren door zijn werkgevers niet gepusht om zijn gedrag aan te passen. Oulare kwam net op tijd tot het besef dat het anders moest, maar zijn inspanningen bleken uiteindelijk niet genoeg om langer aan boord te kunnen blijven bij Standard.