Op onze Instagrampagina verkoos u de afgelopen dagen Kevin De Bruyne tot de beste Rode Duivel van dit moment. Steve Van Herpe, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, weet waarom.

Hebt u The English Game al gezien op Netflix? Nee? Voor al wie van voetbal houdt: een aanrader. De serie vertelt over de begindagen van het voetbal in Engeland, aan het eind van de 19e eeuw. Hier en daar is de verhaallijn wat geromantiseerd en wordt de werkelijkheid gedribbeld, maar dat neemt de pret niet weg.

De twee hoofdfiguren zijn Arthur Kinnaird en Fergus Suter. Twee zeer interessante persoonlijkheden, maar we willen het nu vooral even hebben over de laatste. Suter is een kleine Schot, die door een Britse fabrieksbaas naar Darwen wordt gehaald om er bij de lokale voetbalclub aan te treden. Hij wordt daar zelfs voor betaald en is zo een van de eerste profvoetballers ter wereld.

FC Darwen, een ploeg van fabrieksarbeiders, kan doorgaans niet veel inbrengen tegen de aristocratische clubs, waar heren van stand - zoals Arthur Kinnaird - achter het leer aan hollen. Want daar komt voetbal in de begindagen op neer: met zijn allen naar voren hossen, kop in de grond, als een elftal James Obiorahs. En als daarbij een slag uitgedeeld moet worden, dan is dat maar zo.

Maar de kleine Fergus Suter heeft een ander idee over het spelletje. Hij legt zijn ploegmaats uit dat voetbal in essentie 'a passing game' is. Geen brute kracht en Fellaini-ellebogen dus, maar passen naar elkaar en zo de tegenstander ontwrichten.

Hij weet de rest van het team te overtuigen van zijn visie en plots begint FC Darwen te wervelen. Onder leiding van de begiftigde Suter worden de bruingetande arbeiders de sensatie van de FA Cup, zo gaat het verhaal in The English Game.

Aan de basis van het succes van FC Darwen ligt hun 'passing game'. Fergus Suter is daarmee de voorloper van Kevin De Bruyne. Wie niet sterk is, moet slim zijn (of héél goed kunnen dribbelen).

Ook onze landgenoot heeft begrepen dat het er in voetbal vooral op aankomt te zien waar de ruimtes liggen en de bal daar op het juiste moment en aan de juiste snelheid te krijgen. Een afgemeten pass is het grootste - en wat mij betreft ook het mooiste - wapen in voetbal. En KDB is daarin een grootmeester. Nee, het zou me niet verwonderen mochten de roots van De Bruyne in Schotland liggen...

Lees ook: Waarom Kevin De Bruyne de beste middenvelder ter wereld is

Bekijk hieronder trailer van The English Game:

Hebt u The English Game al gezien op Netflix? Nee? Voor al wie van voetbal houdt: een aanrader. De serie vertelt over de begindagen van het voetbal in Engeland, aan het eind van de 19e eeuw. Hier en daar is de verhaallijn wat geromantiseerd en wordt de werkelijkheid gedribbeld, maar dat neemt de pret niet weg.De twee hoofdfiguren zijn Arthur Kinnaird en Fergus Suter. Twee zeer interessante persoonlijkheden, maar we willen het nu vooral even hebben over de laatste. Suter is een kleine Schot, die door een Britse fabrieksbaas naar Darwen wordt gehaald om er bij de lokale voetbalclub aan te treden. Hij wordt daar zelfs voor betaald en is zo een van de eerste profvoetballers ter wereld. FC Darwen, een ploeg van fabrieksarbeiders, kan doorgaans niet veel inbrengen tegen de aristocratische clubs, waar heren van stand - zoals Arthur Kinnaird - achter het leer aan hollen. Want daar komt voetbal in de begindagen op neer: met zijn allen naar voren hossen, kop in de grond, als een elftal James Obiorahs. En als daarbij een slag uitgedeeld moet worden, dan is dat maar zo.Maar de kleine Fergus Suter heeft een ander idee over het spelletje. Hij legt zijn ploegmaats uit dat voetbal in essentie 'a passing game' is. Geen brute kracht en Fellaini-ellebogen dus, maar passen naar elkaar en zo de tegenstander ontwrichten.Hij weet de rest van het team te overtuigen van zijn visie en plots begint FC Darwen te wervelen. Onder leiding van de begiftigde Suter worden de bruingetande arbeiders de sensatie van de FA Cup, zo gaat het verhaal in The English Game. Aan de basis van het succes van FC Darwen ligt hun 'passing game'. Fergus Suter is daarmee de voorloper van Kevin De Bruyne. Wie niet sterk is, moet slim zijn (of héél goed kunnen dribbelen). Ook onze landgenoot heeft begrepen dat het er in voetbal vooral op aankomt te zien waar de ruimtes liggen en de bal daar op het juiste moment en aan de juiste snelheid te krijgen. Een afgemeten pass is het grootste - en wat mij betreft ook het mooiste - wapen in voetbal. En KDB is daarin een grootmeester. Nee, het zou me niet verwonderen mochten de roots van De Bruyne in Schotland liggen... Bekijk hieronder trailer van The English Game: