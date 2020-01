Een boete van 100.000 euro voor wie lekt over de onderhandelingen. Dat was de enige concrete beslissing die vorige week rond het nieuwe mediacontract werd genomen. Deze en volgende week volgt fase twee.

Neen, er kwam vrijdag geen witte rook rond het nieuwe mediacontract van het Belgische voetbal. De beslissing werd verdaagd naar vrijdag 7 februari, wanneer alle profclubs een tweede keer samenkomen. Tot dan gaan de onderhandelingen in stilte verder en kunnen de geïnteresseerde partijen hun bod financieel en inhoudelijk bijstellen. Wie zich niet houdt aan de zwijgplicht, krijgt 100.000 euro boete.

...

Neen, er kwam vrijdag geen witte rook rond het nieuwe mediacontract van het Belgische voetbal. De beslissing werd verdaagd naar vrijdag 7 februari, wanneer alle profclubs een tweede keer samenkomen. Tot dan gaan de onderhandelingen in stilte verder en kunnen de geïnteresseerde partijen hun bod financieel en inhoudelijk bijstellen. Wie zich niet houdt aan de zwijgplicht, krijgt 100.000 euro boete. Een verstandige beslissing, dit uitstel, zo hoorde je achteraf. Er is nog wat tijd. Het huidige televisiecontract kreeg pas begin mei 2017 vaste vorm. Nu zijn we eind januari. Dat vrijdag de beslissing niet zou vallen, kon je midden vorige week al een beetje voorvoelen. Op dinsdag 21 januari moesten de enveloppen binnen zijn en op woensdag contacteerde het management van de Pro League al de diverse geïnteresseerde partijen, om hun bod wat bij te stellen. Toen al was duidelijk dat het streefcijfer, rond de 100 miljoen euro, niet zou worden gehaald. Vrijdag kwam daarvan de bevestiging. Op de achtergrond is er een buitenlandse speler, die de hoofden op hol bracht: Mediapro. Spaans want gesticht in Barcelona, maar sinds februari 2018 is de meerderheid van de aandelen in Chinese handen (Orient Hontai Capital). Mediapro is een wereldspeler, met kantoren in 36 landen. Het handelt in veel sportrechten, produceert documentaires en films en was ook geïnteresseerd in het Belgisch voetbal. Het wilde hier binnenkomen met een bom: 105 miljoen euro gedurende tien jaar. Dat is ruim boven de 80 miljoen euro, die de huidige partners nu jaarlijks samen betalen. Handicap: het bod dat het bedrijf deed, viel buiten het officiële traject dat de Pro League uitschreef in samenspraak met de Belgische mededingingsautoriteit. En dus ligt het er officieel niet. Het bedrag bleef wel hangen in de hoofden van de clubleiders, zodat die wat ontgoocheld reageerden op de enveloppen die wél via officiële weg op tafel belandden. Enveloppen waarmee eigenlijk ook nog wel iets anders aan de hand was. De huidige telco's (Telenet, Voo en Proximus) willen elk graag doorgaan, willen ook iets meer betalen, maar hun sommen bij elkaar tellen, zoals tot nu gebeurt, bleek onmogelijk. Een van de vaste partners wilde immers exclusiviteit voor de liveverslaggeving en dat viel buiten de tender. Vraag is nu: wat koopt de Pro League met een tweede ronde? Doet Mediapro een nieuw, officieel bod? Gaat een andere geïnteresseerde nieuwe partner hoger dan nu? Of laat een van de huidige partners zijn vraag voor exclusiviteit rond liveverslaggeving vallen en kunnen de sommen wél bij elkaar worden opgeteld? En waar wil men landen? Dichter bij dat cijfer van 100 miljoen dan de 94 of 95 miljoen nu? Over de inhoud van de verslaggeving, het in de markt zetten van het product Belgisch voetbal, werd weinig tot niet gediscussieerd. Over het format evenmin. De aard van het format zou voor geen enkele zender een probleem zijn. Op de achtergrond van deze onderhandelingen speelt de discussie rond een reductie tot twintig profploegen - steeds meer een piste die voor velen de voorkeur geniet - dus geen rol. Evenmin die van een BeNeLiga. Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, gaf vrijdag wel kort een uiteenzetting over de gesprekken die donderdag in Eindhoven werden gevoerd door de G5 en de Nederlandse topclubs. Deloitte onderzoekt verder de economische waarde van het samengaan tussen Nederland en België op voetbalvlak. Bij sommige kleinere Belgische clubs leeft het beeld dat Deloitte werkt in opdracht van de G5 en een en ander zeer rooskleurig voorstelt zonder rekening te houden met de kleintjes. Maar niet iedereen deelt die mening. Elke piste om ons voetbal beter te maken moet worden onderzocht, hoor je. En dan is het nog aan de voetbalclubs om te kiezen. In afwachting van verder onderzoek lijkt het niet onwaarschijnlijk dat er eerder een reductie tot twintig ploegen wordt doorgevoerd dan een samengaan met Nederland. Steeds meer leeft de overtuiging dat twintig profclubs ruim voldoende zijn.