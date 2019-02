Waarom Yohan Boli de Drogba van Limburg kan worden

De in Frankrijk geboren aanvaller met Ivoriaanse roots stond lang meer bekend als werkpaard dan als klinische afwerker. Zijn fysieke présence werd door onder andere ex-coach Yannick Ferrera al vaak bejubeld. Onder Marc Brys koppelt hij die intensieve arbeid nu aan productiviteit. Afgelopen weekend zorgde Boli er met een hattrick tegen Charleroi eigenhandig voor dat STVV zich bijna definitief mag opmaken voor play-off 1.

Zijn teller staat sinds afgelopen weekend op twaalf goals en vijf assists. Opvallend is dat de Boli er na nieuwjaar al acht scoorde. Zeker omdat in het tussenseizoen het meest creatieve brein van STVV, Roman Bezoes, naar Gent vertrok. Met nog veertien wedstrijden te gaan, kan Boli aan dit tempo zijn aantal nog verdubbelen. Samatta (20 doelpunten) is gewaarschuwd!

Natuurlijk profiteert de spits van de goeie Truiense flow en het sterke collectief, maar zijn vertrouwen vandaag is overduidelijk. Makkelijk heeft Boli het niet altijd gehad. Het gevecht met ploegmaat Tchenkoua, bijna twee jaar geleden, spookte lang door zijn hoofd. Een gebroken neus was toen Boli's deel.

Ook de Limburgse supporters bekritiseerden lang het spel van de Fransman. Zijn overdreven geflirt met de buitenspelval en zijn geklungel met open kansen zorgden vaak voor hoongelach. Dat lijkt nu allemaal verleden tijd. Langzaam maar zeker speelt hij zich in de harten van het publiek. Voor een volledige Truiense acceptatie, lijkt een kwalificatie voor play-off 1 het enige juiste recept.

Nergens welkom

Marc Brys mag zich zelfs gelukkig prijzen dat Boli nog in Limburg speelt. Ferrera wilde hem telkens meenemen naar zijn nieuwe club. Bij zowel Waasland-Beveren, KV Mechelen als Standard kreeg de Spaans-Belgische coach echter een njet voorgeschoteld. Iets wat ze zich waarschijnlijk nu alle drie beginnen te beklagen.

Waar hij in de heenronde zich nog soms liet betrappen op een domme gele kaart, blijft die kant van zijn spel nu ook achterwege. De combinatie van een fluitend publiek en het missen van grote mogelijkheden zorgt bij iedere speler voor frustraties. Nu hij zijn kansen wel binnenschiet, loopt de Ivoriaan er negentig minuten gefocust bij.

Een ander pluspunt is dat de Ivoriaan merkelijk geen last heeft van blessures. Natuurlijk speelt STVV minder wedstrijden dan de topclubs, waardoor er ook minder kansen zijn op vermoeide spieren. Toch valt bij Boli op dat hij er altijd staat. In zijn 26 gespeelde competitiematchen, begon hij 25 keer aan de wedstrijd en wisselde Brys hem maar één keer voor de 70e minuut.

Door zijn sterke fysiek, zijn doelpunten en zijn Ivoriaanse nationaliteit, kan de vergelijking met zijn landgenoot Didier Drogba dan ook snel gemaakt worden. Een succesvolle carrière bij Chelsea zit er misschien niet in voor Yohan Boli, maar een held worden op Stayen? Waarom niet.

Nick Vandierendonck