De 7-0-pandoering op Anderlecht bleef niet zonder gevolgen bij Essevee.

Nooit had Zulte Waregem een grotere nederlaag geleden. Nog iets pijnlijker dan de 7-1 op Westerlo, op de slotspeeldag van play-off 2 in 2011. Zelfs wijlen SV Waregem verloor in zijn langere geschiedenis slechts één keer met nog grotere cijfers: 8-0 op Club Brugge, op 31 augustus 1986. De vernedering bleef niet zonder gevolgen. Naast het terugbetalen van de tickets van de bezoekende supporters door de spelers besliste de raad van bestuur om mental coach Jon Strubbe op straat te zetten. Nochtans was coach/sportief manager Francky Dury nog zéér lovend over hem, 'een topper' die geholpen had om de rust te bewaren tijdens de 4 op 33 in herfst van 2018. Dat Strubbe nu zijn C4 kreeg, na een 5 op 30, is echter geen haastige paniekingreep. Verschillende spelers hadden ons al langer gemeld dat het vertrouwen tussen hen en Strubbe op was, dat ze niet open met hem konden zijn. 'Hij spreekt meer met Dury dan met ons.' Strubbes ontslag is dan ook een opvallende vingerwijzing naar Dury. Die raakt zijn greep op zijn spelers steeds meer kwijt, maar schoof nog vóór de pandoering op Anderlecht zijn verantwoordelijkheid af. Een gebrek aan professionalisme en motivatie (toen de huidige crisis en play-off 2 werd aangehaald) was 'een probleem van de spelers, niet van de coach en de club.' Daar besliste het bestuur zondag dus anders over. Dury na de 7-0, zaterdagavond. 'Dit zal nog maanden nazinderen.' Op dat vlak had hij wel gelijk.