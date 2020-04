Timmy Simons en Davy De fauw worden de nieuwe assistenten van Francky Dury bij Zulte Waregem.

Na een 5 op 30 en de 7-0 blamage op Anderlecht had Zulte Waregem het half maart al aangekondigd: assistent-coaches Ronny Verriest (59) en Eddy Van den Berge (61)zouden vervangen worden. Het gewenste profiel van de nieuwe T2's: jonge(re), mondige trainers met ervaring op het hoogste niveau en een ...

Na een 5 op 30 en de 7-0 blamage op Anderlecht had Zulte Waregem het half maart al aangekondigd: assistent-coaches Ronny Verriest (59) en Eddy Van den Berge (61)zouden vervangen worden. Het gewenste profiel van de nieuwe T2's: jonge(re), mondige trainers met ervaring op het hoogste niveau en een moderne(re) voetbalvisie. Het afgelopen seizoen kwam er immers steeds meer slijt op de klik tussen de spelers en de oudere trainersstaf, met als hoofdverantwoordelijke de ook 62-jarige Francky Dury. Intern werd er geklaagd over verouderde, steeds weer dezelfde trainingen, ook over de te negatieve manier van coachen van de T1.Dury's twee 'echte' assistenten waren zelfs kapitein Davy De fauw (38) en Olivier Deschacht (39). Zij stuurden soms zelfs diens tactische aanpak bij, onder meer voor de match tegen KV Kortrijk, om minder hoog te spelen. Beiden konden komend seizoen overstappen in een nieuwe, officiële rol als T2, maar Deschacht wilde nog niet stoppen als speler. Daar stond De fauw wel voor open, als hij een duo met een voor hem bekende assistent kon vormen.Uit een pool van zeventien kandidaten bleek al vlug Timmy Simons, tot dit seizoen trainer van de U16 bij Club Brugge, de beste optie. Die had bij blauw-zwart twee jaar samengespeeld met De fauw (2014/16) en paste perfect bij het gewenste profiel, als ervaren winnaar mét een mening. Belangrijk met het oog op de samenwerking met Dury, die het meeste veldwerk op training moet (en wil) overlaten aan zijn nieuwe T2's.