Voor het negende jaar op rij redde Waasland-Beveren zich in de slotfase van de reguliere competitie. Zij het nog niet definitief, er volgen nog barrageduels tegen het Seraing van Emilio Ferrera.

Het zal wel de ironie van het voetbal zijn, zeker? Uitgerekend jonge Belgen - de lijn van het bestuur van Waasland-Beveren vóór Amerikanen vorige zomer de club overnamen - zorgden afgelopen zondag voor een levenslijn. In de eerste helft scoorde Louis Verstraete (21) op voorzet van Jur Schryvers (24). Na de rust scoorde Verstraete opnieuw, dit keer op voorzet van Daan Heymans (21). Begin mei mogen ze het nog eens overdoen, tegen Seraing, maar op de winst zondag bij OH Leuven volgde al een enorme ontlading. De strijd was hard geweest, fysiek en mentaal. 'Geloofden jullie er nog in?', vroeg trainer Nicky Hayen na de wedstrijd aan persmedewerkers die de club al jaren van nabij volgen. Het was een item dat ook bij de spelers leefde. Heymans: 'Niemand geloofde in ons, vanaf dag 1. En toch is het gelukt.' 'Voorlopig, ' nuanceerde Verstraete, 'want we hebben nog niks.' Daar was Heymans, zelfverklaard watcher van 1B, ook wel van overtuigd. Hij kende Seraing al een beetje, 'maar als we spelen als een ploeg van 1A moet het lukken.' Dat uitgerekend Louis Verstraete in Leuven het verschil maakte, moet Hayen veel voldoening geven. De T1 heeft er een lastig eerste seizoen in 1A opzitten. Covid-19, een overname, twee sportief directeurs, zijn verhaal stond vorige week in dit blad. Al in de zomer drong hij aan op de komst van een jonge Belg als Verstraete. Zijn pleidooi vond geen gehoor, de nieuwe bazen wilden zelf de sportieve lijnen uitzetten. In november, december herhaalde Hayen zijn vraag. Opnieuw zonder gehoor. Er kwamen andere jongens, buitenlanders, met even grote fysieke achterstand als zij die in september kwamen. Pas helemaal op het einde, vlak voor het afsluiten van de transfermarkt, en na zeven, acht keer aandringen om toch te gaan voor jongens die de Belgische competitie al kenden, kreeg hij gehoor. Verstraete kwam. Iemand als Hannes Van Der Bruggen, ook op het lijstje, niet, die had inmiddels al voor Cercle getekend. Michael Frey, Leonardo Bertone, Danel Sinani en Sivert Heltne Nilsen: van de overvloed aan buitenlandse ervaring die het nieuwe regime haalde, raakten er slechts vier bij de twintig die zondag in de 'finale' op het wedstrijdblad stonden. Al de anderen keken, ook door blessures, toe. Heeft het nieuwe project gefaald? Ja en neen. Frey was een voltreffer, Bertone een bijter, Heltne Nilsen de leider die ontbrak. De rest kon zelden overtuigen. Maar dankzij de kapitaalsinjectie van 2,5 miljoen euro heeft de club wel meer mogelijkheden. En kan er in de diepte worden gestructureerd. Wat later dan de anderen in 1A, en liefst niet meer in het wilde weg zoals dit seizoen. De kracht van Hayen was dat hij een (te) grote kern tot het einde bij elkaar wist te houden. In de aanloop naar het duel in Leuven ging de ploeg op teambuilding in Genval, in de bossen. Omdat de coach wist: alleen het groepsgevoel kan ons overeind houden. Als straks Seraing voor de bijl gaat, wacht een pak werk. De grote kern afslanken, de kosten onder controle brengen én een beter sportief pad uittekenen, waarbij meer snelheid in alle linies een eis mag zijn. Met deze vraag: het pad dat Dirk Huyck en co bewandelden voor de overname - jong en Belgisch - was duidelijk. De uitvoering liet misschien te wensen over, maar de visie was er. Vorig seizoen telde Waasland-Beveren na 29 speeldagen wel slechts 20 punten, het seizoen daarvoor na 30 wedstrijden 27 punten en nu na 34 matchen waren het er 31. Wat baat het om buitenlandse dertigers zonder toekomst hier een nieuw leven te geven? Dure contracten, weinig rendement en nul doorverkoopwaarde. Beter lijkt aflijnen van jonge profielen en dan verder opleiden gesteund door een sterke as. Zeker nu meer geld beschikbaar is. In de huurovereenkomst met Antwerp van Verstraete staat alvast een aankoopoptie...