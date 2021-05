Waasland-Beveren degradeert na een verblijf van negen jaar in de Jupiler Pro League naar de 1B Pro League. De fusieclub verloor zaterdagavond de terugwedstrijd in de play-offs voor promotie/degradatie met liefst 2-5 van Seraing, nadat de heenwedstrijd vorig weekend op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. Seraing komt volgend seizoen voor het eerst in 25 jaar uit in de hoogste afdeling.

Spanning troef in de eerste helft op de Freethiel, waar de thuisploeg op het kwartier op voorsprong klom via een strafschopdoelpunt van Michael Frey. Dat het Seraing van coach Emilio Ferrera, die ooit zijn carrière startte bij Beveren, een bijzonder geslepen en gevaarlijk elftal is, bewezen ze vorige week reeds in de heenwedstrijd in het Stade Pairay en ook nu kon de thuisploeg niet lang van de voorsprong genieten.

Amper zeven minuten later was alles al te herdoen, na de gelijkmaker van topschutter Georges Mikautadze, eveneens na een elfmeter. Diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft werd het zelfs nog 1-2 via Brahim Sabaouni, waardoor het er voor Waasland-Beveren bijzonder slecht begon uit te zien. De thuisploeg had immers nog 45 minuten om nog twee keer te scoren om de degradatie te vermijden en begon de tweede helft met het mes op de keel.

Er was nog maar zes minuten afgetrapt toen de 2-2 van Danel Sinani al tegen de netten hing, het doelpunt van de hoop voor de Wase fusieploeg, al was die hoop van korte duur. Toen Wagane Faye net voorbij het uur de 2-3 scoorde, was het duidelijk dat het laatste uur van Waasland-Beveren in de hoogste afdeling aangebroken was. Twintig minuten voor affluiten nam Mikautadze met zijn tweede van de avond de laatste twijfels weg. Diep in de toegevoegde tijd zorgde Antoine Bernier voor de 2-5 eindstand.

Waasland-Beveren speelde sinds 2012 onafgebroken in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. Het vertoefde daar veelal in de kelder van het klassement en ontsnapte eerder meermaals aan de degradatie.

RFC Seraing werd in zijn huidige vorm pas in 2014 opgericht maar is eigenlijk de opvolger van de gelijknamige ploeg, die halverwege de jaren negentig ophield te bestaan na enkele woelige jaren. Dit seizoen eindigden ze na kampioen Union Sint-Gillis op de tweede plaats in 1B, waardoor ze barragewedstrijden afdwongen.

