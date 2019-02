Waasland-Beveren en Custovic aan tafel over toekomstplannen

Op 17 november werd Adnan Custovic trainer van Waasland-Beveren, dat toen veertiende stond, met één punt meer dan Royal Excel Mouscron en Lokeren. Na een nul op zes belandde hij op de laatste plaats, maar met opeenvolgende zeges tegen Club Brugge, Antwerp én Lokeren leidde hij zijn ploeg richting veiliger water. Zijn vierde zege, zaterdag tegen KAA Gent, bracht min of meer zekerheid omtrent het behoud.

Met nog twaalf punten te verdienen bedraagt de kloof met de laatste acht punten. Zaterdagavond om 20 uur ontvangt zijn ploeg KV Kortrijk en moet KV Oostende naar Cercle. Een half uur later start Royal Excel Mouscron-Lokeren. Rond half elf kan de degradatiestrijd voorbij zijn.

Custovic: 'Wat dat inhoudt voor mij? Als de club de optie in mijn contract licht, blijf ik hier. Ik hoop dat het lukt, want ik zou graag een keer aan het seizoen beginnen.'

De club zegt tevreden te zijn over het werk van de Bosniër, een uitstekend peoplemanager. Maar zomaar de optie lichten, gaat ze ook niet doen. Eerst moet er worden gepraat. Op stage in Spanje lag de trainingsintensiteit niet al te hoog, vergeleken bij bijvoorbeeld STVV. Misschien hoefde dat niet in deze fase van de competitie, de klemtoon lag op het mentale en het groepsgevoel, maar de club wil van Custovic wel weten hoe hij dat ziet in de zomer.

Idem met zijn ideeën over de invulling van zijn staf en de kern. Vorige zomer zijn fouten gemaakt, geeft men toe, vooral inzake het invullen van de offensieve bezetting van de kern. Apostolos Vellios, fit, haalt dezer dagen niet eens de wedstrijdkern meer, terwijl Francesco Forte geen afwerker is noch een targetman die anderen laat aansluiten. Nana Ampomah droomt van hogerop, Franko Andrijasevic is geleend, net als Louis Verstraete en Davy Roef.

Er staan dus weer wat verbouwingen op stapel.