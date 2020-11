Vanaf morgen/dinsdag staat er in de Jupiler Pro League een reeks inhaalduels op de planning, die wegens coronaperikelen bij de clubs niet op hun voorziene datum konden plaatsvinden. Waasland-Beveren en KV Oostende bijten op de Freethiel (17u) de spits af.

Kalendermanager Nils Van Brantegem legde eerder deze maand in overleg met rechtenhouder Eleven Sports de data vast voor de zes wedstrijden die al werden uitgesteld in de Jupiler Pro League. Het gaat voornamelijk om avonden waarop Europees voetbal gespeeld wordt. De aftrap staat telkens gepland om 17 uur, om uit het vaarwater te blijven van de wedstrijden in de Champions League en Europa League.

Na het duel tussen Waasland-Beveren en KV Oostende volgt woensdag de partij tussen Cercle Brugge en rode lantaarn Moeskroen. De Henegouwers zagen heel wat matchen uitgesteld en moeten dus ook op 1 december (thuis tegen Sint-Truiden) en 8 december (bij Oud-Heverlee Leuven) aan de bak. Voorts ontvangt Charleroi op 2 december Waasland-Beveren en trekt KV Mechelen op 3 december naar Eupen.

Kalendermanager Nils Van Brantegem legde eerder deze maand in overleg met rechtenhouder Eleven Sports de data vast voor de zes wedstrijden die al werden uitgesteld in de Jupiler Pro League. Het gaat voornamelijk om avonden waarop Europees voetbal gespeeld wordt. De aftrap staat telkens gepland om 17 uur, om uit het vaarwater te blijven van de wedstrijden in de Champions League en Europa League. Na het duel tussen Waasland-Beveren en KV Oostende volgt woensdag de partij tussen Cercle Brugge en rode lantaarn Moeskroen. De Henegouwers zagen heel wat matchen uitgesteld en moeten dus ook op 1 december (thuis tegen Sint-Truiden) en 8 december (bij Oud-Heverlee Leuven) aan de bak. Voorts ontvangt Charleroi op 2 december Waasland-Beveren en trekt KV Mechelen op 3 december naar Eupen.