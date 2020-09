Er ontbreken nog wat laatste details, maar de overname van Waasland-Beveren is zo goed als rond.

Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering had Waasland-Beveren een week of twee geleden goed nieuws. De jaarrekening zal, net als de vorige keer, positieve cijfers voorleggen. En: de club stond dicht bij een overname. Er waren nog een paar kandidaten, maar met eentje was een akkoord nakend. Twee weken later is het dat nog meer met Bolt Football Holdings. De Amerikaanse groep wordt geleid door miljardair David S. Blitzer, Jahm Najafi en Jeffrey S. Mooraad. Er ontbreken nog steeds wat handtekeningen en papieren, van beide kanten, maar iedereen werd gevraagd zich klaar te houden om de overname te bekrachtigen. Er blijft een kleine lokale verankering in de aandeelhoudersstructuur en Dirk Huyck blijft voorzitter, maar net als in Oostende of bij Cercle Brugge en andere STVV's wordt het beleid internationaal aangestuurd in ruil voor een forse kapitaalsinjectie en een steviger basis om te concurreren met de rest in 1A. Waasland-Beveren wordt daarmee onderdeel van een internationale groep. Bolt Football Holdings zit namelijk ook nog in Portugal, Spanje en Engeland. In Portugal heeft Bolt 25% van de aandelen van eersteklasser Estoril. In Spanje en Engeland heeft het meer, want de groep is eigenaar van Alcorcon in de Segunda Division - het kocht de club vorig jaar voor zo'n 14 miljoen euro - en in de Premier League heeft het Crystal Palace volledig in handen. Die laatste club weliswaar via David Blitzer, die er persoonlijke eigenaar van is. Daarnaast bezit de groep ook twee NBA-teams met Philadelphia 76'ers (via Blitzer) en Phoenix Suns (via Najafi) en heeft het een ijshockeyteam met New Jersey Devils (ook via Blitzer).In dat licht moet ook de aanstelling van Miguel Torrecilla als technisch directeur worden gezien. De man is vijftig, komt uit Salamanca, was als voetballer een verdediger en heeft al een pak dienstjaren als technisch directeur. Hij ontkende vorige week voor de camera's van TV Oost nog de afgezant van de nieuwe eigenaars te zijn, maar volgens onze bronnen is hij dat wel degelijk. Torrecilla bepaalde jaren het beleid van Celta de Vigo (tussen 2009 en 2016) en leidde de ploeg vanuit tweede klasse naar de Spaanse subtop. Hij was onder meer de man die Iago Aspas aan Liverpool verkocht en Theo Bongonda naar Vigo haalde. Later ging hij één seizoen aan de slag bij het woelige Real Betis, waar hij Gustavo Poyet trainer maakte. De voorbije drie jaar bepaalde hij het beleid bij tweedeklasser Sporting Gijon.