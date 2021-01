De Zwitser Roger Stilz is de nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren. Dat maakte de club maandag bekend.

Stilz (43) werkte de voorbije 4,5 jaar als hoofd jeugdopleiding bij FC St. Pauli in de Duitse tweede klasse. De voormalige middenvelder heeft ook ervaring als assistent-coach bij Hamburg en Nürnberg.

In een mededeling zegt Waasland-Beveren dat Stilz "zal samenwerken met de huidige leiders binnen de club om de sportieve structuur verder te professionaliseren en verder te bouwen op de fundamenten die al gelegd werden sinds de komst van Bolt Football Holdings (de nieuwe clubeigenaars, red) in september".

"Ik kijk ernaar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan bij Waasland-Beveren", zegt de Zwitser. "Ik wil graag het hele Bolt team bedanken om me dit vertrouwen en deze verantwoordelijkheid te geven. Ik ben heel opgetogen dat ik deel van deze familie mag worden."

Waasland-Beveren sloot het jaar af op de zestiende plaats in de Jupiler Pro League met 19 punten uit evenveel matchen. Volgende week maandag (11 januari) hervat de ploeg van Nicky Hayen de competitie met een duel op Standard in het kader van de vooruitgeschoven 30e speeldag.

