Kersvers KV Oostende-coach Dennis van Wijk heeft met zijn team geen goede zaak gedaan in de strijd voor het behoud. Voor eigen supporters verloren de West-Vlamingen zaterdag met 0-1 van Waasland-Beveren op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League. STVV boekte in de eerste wedstrijd onder nieuwe T1 Milos Kostic een 2-0 zege tegen KV Kortrijk.

Waasland-Beveren zat al snel op rozen. Na Oostends balverlies stuurde Badibanga Stefan Milosevic diep. De Montenegrijn (4.) trapte het leer vervolgens voorbij Ondoa: 0-1.

Oostende had in de eerste helft geen antwoord in huis, in het slot van de match ging de kustploeg wel nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Maar een doelpunt zat er niet meer in, waardoor de Waaslanders een derde zege op rij behaalden.

In de stand wipt Waasland-Beveren met 20 punten over KV Oostende (18 ptn), dat nu voorlaatste is. Rode lantaarn Cercle Brugge (11 ptn) ontvangt zondag (14u30) Antwerp.

Na vier competitiematchen zonder overwinning hunkerden de Truienaren naar een driepunter. Vroeg in de tweede helft kwam de thuisploeg op voorsprong dankzij een gekruist schot van Facundo Colidio (54.), op aangeven van Alexandre de Bruyn.

Na geklungel in de Kortrijkse defensie haalde diezelfde Colidio niet veel later de achterlijn. Nu was het de spits die De Bruyn vond. De middenvelder duwde in de 65e minuut de 0-2 tegen de netten. STVV liet zich de derde thuiszege van het seizoen niet meer ontglippen.

Met 26 punten is STVV nu elfde. Eén plaats lager staat KV Kortrijk met 22 punten.

