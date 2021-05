In de play-offs voor een plaats in de Jupiler Pro League hebben Seraing en Waasland-Beveren zaterdag 1-1 (rust 0-0) gelijkgespeeld. De terugwedstrijd wordt volgende week zaterdag afgewerkt.

Waasland-Beveren kwam al vroeg in de match bijna op voorsprong. De Zwitser Michael Frey tikte de bal makkelijk binnen, maar Louis Verstraete stond buitenspel toen hij de assist gaf (4e). In de zestiende minuut kon Georges Mikautadze, de topscorer van Seraing, een voorzet van Antoine Bernier net niet binnen werken. De eerste helft bood kansen aan beide ploegen, maar er werd niet gescoord.

Seraing kwam het beste uit de kleedkamer en drukte stevig door. Mikautadze slaagde er weer net niet in om te scoren, doelman Nordin Jackers lag goed in de weg (66e). Tegen de gang van het spel in kwam Waasland-Beveren op voorsprong. Wagane Faye sloeg in een duel met Frey de bal weg, scheidsrechter Lawrence Visser legde de bal op de stip. Frey zette zelf de strafschop om (70e). Helemaal op het einde van de wedstrijd kreeg Seraing, na overleg met de VAR, een strafschop voor een fout van Jordan Faucher. Mikautadze trapte de 1-1 binnen (92e).

Waasland-Beveren kwam al vroeg in de match bijna op voorsprong. De Zwitser Michael Frey tikte de bal makkelijk binnen, maar Louis Verstraete stond buitenspel toen hij de assist gaf (4e). In de zestiende minuut kon Georges Mikautadze, de topscorer van Seraing, een voorzet van Antoine Bernier net niet binnen werken. De eerste helft bood kansen aan beide ploegen, maar er werd niet gescoord. Seraing kwam het beste uit de kleedkamer en drukte stevig door. Mikautadze slaagde er weer net niet in om te scoren, doelman Nordin Jackers lag goed in de weg (66e). Tegen de gang van het spel in kwam Waasland-Beveren op voorsprong. Wagane Faye sloeg in een duel met Frey de bal weg, scheidsrechter Lawrence Visser legde de bal op de stip. Frey zette zelf de strafschop om (70e). Helemaal op het einde van de wedstrijd kreeg Seraing, na overleg met de VAR, een strafschop voor een fout van Jordan Faucher. Mikautadze trapte de 1-1 binnen (92e).