De ploeg is schuldenvrij, maar heeft een nieuwe injectie nodig, op alle vlakken.

In juni 2014 noteerde de jaarrekening van de CV Waasland Voetbal Linkeroever, die Waasland-Beveren runt, nog een tekort van 2.522.482,50 euro. Dat werd de voorbije vijf jaar aangezuiverd, zodat de ploeg probleemloos zijn licentie haalde.

Deze week zette Waasland-Beveren zijn spelers op technische werkloosheid, eerder gebeurde dat al met het administratieve personeel. Ze blijven er letten op de centen, al vijf jaar lang. Dat had twee kanten: de licentie werd probleemloos gehaald, maar sportief raakt de ploeg moeilijk weg van de degradatieplaatsen. Als je elk jaar je beste spelers moet verkopen om te overleven, is het lastig doorgroeien naar een negende of tiende plaats, de ambitie van het bestuur.

Dat kijkt met zeer veel aandacht uit naar wat de Pro League dezer dagen beslist inzake de verdere afloop van de competitie. De Waaslanders staan zestiende en dus op een degradatieplaats. Wordt op 15 april beslist om de competitie definitief te stoppen en volgend seizoen af te werken met zestien clubs, dan zakken ze, tenzij KV Oostende of een andere ploeg in 1A geen licentie krijgt. Ze blijven ook in 1A als beslist wordt volgend seizoen met achttien te starten en er geen daler is.

Maar maakt dat eigenlijk iets uit voor de werking deze zomer?

Neen, is de interne conclusie. Van de voetballoze periode werd al geprofiteerd om de spelerskern en het eigen sportieve beleid door te lichten en te evalueren. De ploeg is schuldenvrij, maar heeft een nieuwe injectie nodig, op alle vlakken. Een paar mensen uit de buurt zijn bereid om een nieuwe inspanning te leveren, maar allicht komt de steun uit het buitenland. Al een tijdje lopen gesprekken, nu wordt wat aandachtiger geluisterd naar de voorstellen.

Kleine sponsors

Corona zorgt in Beveren voor zeer veel onrust. Vorig jaar zette de affaire Propere Handen al een aantal dingen on hold. Minder sponsors, minder supporters, minder sfeer, er hing een waas boven het Waasland. Waas die mist werd nu corona de plannen weer dwarsboomt.

Wat met de nieuwe abonnementencampagne? Wat met de seats, de sponsors? Waasland-Beveren is een ploeg die vooral lokaal wordt gesteund, door tientallen kleine sponsors. Gaan die mensen zich nog engageren voor een seizoen, of het allemaal even aankijken? Eerst zelf boven water proberen blijven en à la carte een aanwezigheid in het stadion prefereren boven een engagement voor een heel seizoen. De club vreest het.

Sterke as

Het strenge financiële beleid loslaten is een optie die wordt overwogen. De salarispolitiek was er de voorbije jaren: geen te grote salarisverschillen, om afgunst te vermijden. De sportieve evaluatie was anderhalve week geleden wel: we misten een ruggengraat, spelers in de as die de kleedkamer konden (en wilden) managen, een spits die het verschil maakte, een middenvelder die baas was en er strijdlust kon inbrengen op momenten dat het moest, een verdediger die leidde...

In een zeer jonge groep - het seizoensgemiddelde lag op 23,4 jaar - zijn er amper jongens die meer verdienen dan hun ploegmaats.

Moet dat nu niet worden losgelaten? Stel dat de ploeg degradeert, dan wil ze snel terug. En daarvoor is veel nodig: meer weerbaarheid en vechtlust, maar ook een team dat constant kan presteren op de lange termijn.

De redding in 1A werd de voorbije jaren afgedwongen door korte reeksjes van puntengewin. In 1A volstaat een klein serietje. Wie wil promoveren in 1B, moet er de hele tijd staan of je wordt uit de race geslagen. Bovendien: een ploeg die achteruit leunt en mikt op hier en daar wat punten mee grabbelen, die kan zich redden in 1A. Een ploeg die wil promoveren, moet aanvallend, dominant spelen, en een afmaker hebben. Een dure vogel.

De uitdaging

Het team opnieuw leren winnen, dat is de uitdaging waar de nieuwe trainer straks voor staat. Wie dat wordt, weten ze nog niet.

Qua spelers weten ze al wel: investeren in een sterke as, want wie in 1B wil meedraaien voor promotie, moet ook een goeie ploeg voor 1A bij mekaar brengen. In die zin maakt de onzekerheid over 1A of 1B of 16 dan wel 18 eigenlijk niks uit en kan er nu al worden gewerkt.

Lees de volledige reportage over Waasland-Beveren in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 1 april.

