Waasland-Beveren krijgt gelijk in het kortgeding tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League en de club moet opnieuw opgenomen worden op de kalender van 1A. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Dendermonde beslist.

De club bevestigt de uitspraak maar kan nog geen details geven omdat het vonnis nog bestudeerd wordt.

Waasland-Beveren aanvaardde niet dat het niet werd opgenomen in de nieuwe kalender voor het seizoen 2020-21. Tot de volgende Algemene Vergadering van de Pro League op vrijdag, behoort Waasland-Beveren naar eigen zeggen nog steeds tot 1A, en volgens het reglement had de 1A-kalender met de huidige ploegen op 23 juli bekend moeten zijn.

Eerder besliste de Raad van Bestuur van de Pro League het oordeel van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) over de degradatie van Waasland-Beveren te negeren. Op basis van dat oordeel meende Waasland-Beveren dat degradatie niet langer mogelijk was.

De club vroeg aan de ondernemingsrechtbank een opschorting van de competitie in 1A en een dwangsom van vijf miljoen euro per match die zonder Waasland-Beveren gespeeld werd. Het is nog niet duidelijk in welke mate de ondernemingsrechtbank daarin gevolgd heeft, maar de club reageert tevreden op de uitspraak.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League kunnen nog in beroep gaan, maar de uitspraak brengt de start van de voetbalcompetitie met 16 clubs in 1A opnieuw in het gedrang.

Opschorting competities?

De beslissing 'impliceert de opschorting van de competitie 2020-2021 in de afdelingen 1A en 1B' zolang er geen wedstrijdkalender voorligt die rekening houdt met de beslissing van het BAS om de degradatiebeslissing Waasland-Beveren te vernietigen. Dat blijkt uit de beschikking van de ondernemingsrechtbank.

De beslissing betekent dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League de uitspraak niet kunnen negeren, zoals ze deden met de beslissing van het BAS. 'De hoger bevolen verbodsmaatregel betreffende de uitvoering van de sinds 8.7.2020 geldende en gepubliceerde wedstrijdkalender voor de afdeling 1A en 1B van de competitie 2020-2021 impliceert derhalve de facto een opschorting van de afdelingen 1A en 1B van de competitie 2020-2021, m.n. zolang er geen wedstrijdkalender 2020-2021 voor de competitie van de afdelingen 1A en 1B zal voorliggen welke conform zal zijn aan, hetzij de beslissing van het BAS dd. 8.7.2020 ter nietigverklaring van de degradatiebeslissing van de algemene vergadering van Pro League dd. 15.5.2020, dan wel aan een beslissing van de algemene vergadering van Pro League daterend van ten vroegste 31.7.2020', stelt de ondernemingsrechtbank.

De Algemene Vergadering van de Pro League bekijkt vrijdag opnieuw het voorstel met een competitie zonder Waasland-Beveren en met OHL of Beerschot. Als die vasthoudt aan een formule met zestien ploegen zonder Waasland-Beveren, zal de club opnieuw naar het BAS stappen.

Waasland-Beveren tevreden

'We zijn uiteraard tevreden', reageert woordvoerder Martijn De Jonghe. 'Hopelijk is dit het juiste signaal naar de Pro League om vrijdag een solidaire beslissing over de competitiesamenstelling te nemen.'

'We zijn heel tevreden dat we onze gram halen, maar de beslissingen die morgen/vrijdag op de algemene vergadering van de Pro League genomen worden zijn natuurlijk belangrijker', aldus woordvoerder De Jonghe van Waasland-Beveren. 'Hopelijk is dit het juiste signaal naar de Pro League en de andere voetbalbestuurders om vrijdag een solidaire beslissing over de competitiesamenstelling van volgend seizoen te nemen. Mochten ze vasthouden aan een formule met zestien ploegen zonder Waasland-Beveren, zullen wij opnieuw naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stappen. Dat spreekt voor zich. We zullen tot het uiterste gaan om gerechtigheid te laten geschieden.' De Jonghe bevestigt dat er in de beschikking van de ondernemingsrechtbank een dwangsom werd opgenomen. Het zou gaan om een bedrag van 2,5 miljoen euro per gespeelde wedstrijd zonder Waasland-Beveren in 1A. 'Onze advocaten zijn het vonnis nog aan het bestuderen, dus dat bedrag kan ik niet formeel bevestigen.'

