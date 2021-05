Bij het naar de 1B Pro League gedegradeerde Waasland-Beveren zijn hoofdtrainer Nicky Hayen en zijn assistent Patrick Van Kets ontslagen, zo bevestigt de club.

'We willen Nicky en Patrick van harte bedanken voor de inzet en kracht die ze iedere dag in hun rol legden. We wensen hen in de toekomst, zowel op sportief als persoonlijk vlak, het allerbeste toe', klinkt het bij sportief directeur Roger Stilz. 'We realiseerden ons de afgelopen dagen dat een frisse start voor het komende seizoen noodzakelijk is. De komende dagen zullen we aankondigen hoe de technische staf er zal uitzien voor het seizoen 2021-2022.'

'We willen Nicky en Patrick van harte bedanken voor de inzet en kracht die ze iedere dag in hun rol legden. We wensen hen in de toekomst, zowel op sportief als persoonlijk vlak, het allerbeste toe', klinkt het bij sportief directeur Roger Stilz. 'We realiseerden ons de afgelopen dagen dat een frisse start voor het komende seizoen noodzakelijk is. De komende dagen zullen we aankondigen hoe de technische staf er zal uitzien voor het seizoen 2021-2022.'