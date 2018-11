Waasland-Beveren ontslaat Yannick Ferrera

'De club grijpt in na aanhoudende negatieve sportieve resultaten', zo klinkt het op de clubwebsite. Na 15 speeldagen is Waasland-Beveren veertiende in de stand met elf punten, dat zijn twee punten meer dan rode lantaarn Excel Moeskroen. De Henegouwers ontvangen zondagavond nog Racing Genk op de laatste speeldag van de heenronde. Waasland-Beveren kon dit seizoen nog maar één competitiematch winnen.

'De sportieve leiding gaat nu volop aan de slag met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Uiteraard proberen we daar zo snel mogelijk werk van te maken. We willen Yannick bedanken voor zijn inzet en veel succes wensen in het verdere verloop van zijn carrière.'

De 38-jarige Ferrera kwam afgelopen zomer op de Freethiel terecht, waar hij Sven Vermant opvolgde en een contract voor twee seizoenen ondertekende. Ferrera heeft ook een verleden als coach bij Charleroi (2012-13), STVV (2013-15), Standard (2015-16) en KV Mechelen (2016-17). Met de Rouches won hij in 2016 de Beker van België.