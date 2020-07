Waasland-Beveren laat geen mogelijkheid onbenut om in de hoogste voetbalklasse te blijven. De club dagvaardt nu zowel de Belgische voetbalbond (KBVB) als de Pro League, omdat ze niet werd opgenomen in de kalender voor het nieuwe seizoen in 1A.

Dat melden verschillende media. Het kortgeding dat Waasland-Beveren aanspant, wordt maandag behandeld. Een uitspraak volgt mogelijk later in de week al.

Volgende week is er nieuwe Algemene Vergadering van de Pro League, waarop gestemd moet worden over het competitieformat. Tot die vergadering, op 31 juli, zit Waasland-Beveren nog steeds in 1A en had het dus in de kalender moeten opgenomen worden, klinkt het.

Eerder oordeelde het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) al dat de degradatie van Waasland-Beveren geannuleerd moet worden, maar de Pro League legde dat oordeel naast zich neer.

