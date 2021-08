De spelers van Waasland-Beveren zullen de drie competitiewedstrijden die in augustus op de planning staan, afwerken met het logo van Rode Kruis Vlaanderen op het truitje.

Dat maakte de Wase 1B-club vrijdag bekend. Bedoeling is om mensen aan te moedigen zich aan te melden als bloeddonor.

Rode Kruis Vlaanderen luidde eerder al de alarmbel. Deze zomer ligt de bloedvoorraad bijzonder laag. Er zijn zo'n 50.000 nieuwe bloeddonoren nodig. Daarom wil Waasland-Beveren een duit in het zakje doen. Niet alleen zal de ploeg in augustus met het logo van het Rode Kruis spelen om extra aandacht te genereren. De club zal binnenkort zelf ook bloedinzamelacties organiseren bij supporters en buurtbewoners.

'Iets terugdoen'

'Het Rode Kruis heeft ons allemaal geholpen: tijdens de coronacrisis, bij de recente overstromingen en alles daartussenin', zegt CEO Antoine Gobin. 'We wilden iets terugdoen en onze rol als steunpilaar binnen onze gemeenschap opnemen.'

De Pro League reageert positief op het initiatief van Waasland-Beveren. 'We stimuleren onze clubs om sterke sociale actoren te zijn. Waasland-Beveren is op dat vlak al jaren een sterke partner. Naast sportieve ambities zet de club hoog in op maatschappelijke objectieven', aldus woordvoerder Stijn Van Bever.

