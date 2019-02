Waasland-Beveren stuurt AA Gent zonder punten naar huis

De zevende in de stand ziet Sint-Truiden, dat 1-1 gelijkspeelde in Waregem, tot vijf punten uitlopen en ook RSC Anderlecht, zondag op bezoek bij Antwerp, kan drie punten voorsprong nemen op de Gentenaars.

Waasland-Beveren was bij het begin van de eerste helft tweemaal gevaarlijk via de Italiaan Francesco Forte: in eerste instantie schoot hij voorlangs en wat later plaatste hij zijn kopbal op voorzet van de Montenegrijn Aleksander Boljevic net naast. Ook Gent had kansen: de Oekraïner Roman Yaremchuk schoot wild naast het doel en ook de Canadees Jonathan David kopte niet binnen het doelkader. In de 37e minuut was het dan toch raak voor Waasland Beveren, Maximiliano Caufriez tikte binnen na een warrige hoekschopfase.

Gent probeerde het tij te keren in de tweede helft, maar al bij al kon Waasland Beveren vrij makkelijk stand houden. In de 84e minuut maakte de thuisploeg er zelfs 2-0 van via een strafschopdoelpunt van Forte. Waasland Beveren kwam in de 85e minuut nog met tien man te staan, na een tweede gele kaart voor Caufriez. De Georgiër Giorgi Kvilitaia kon in de 90e minuut alsnog de aansluitingstreffer maken voor Gent, maar een tweede treffer kwam er niet.