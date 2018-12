Waasland-Beveren-trainer Adnan Custovic: 'Je moet spelers vandaag meer pushen'

A dnan Custovic: 'Als speler werkte ik samen met twee latere kampioenenmakers: Michel Preud'homme ( bij KAA Gent, nvdr) en Ariël Jacobs ( bij Exc. Mouscron, nvdr). Dan neem je van hen sowieso iets mee. Van Preud'homme onthoud ik vooral de manier waarop hij rekening hield met elk detail, dat niks ontging aan zijn aandacht. Daarmee kun je het verschil maken als je de top viseert. Alles werd echt minutieus bestudeerd. In combinatie met zijn fanatisme zorgt dat voor iets extra's. Michel leeft echt voor zijn job, dag en nacht. Ik heb ook die passie, want tussen 8 en 22 uur ben ik volop bezig met mijn sport en mijn groep. Daartegenover bewonderde ik altijd de kalmte en het menselijke contact onder Jacobs. Zijn autoriteit, die hij naar buiten uit constant toonde, verviel eenmaal hij zich tussen de spelers begaf. Die warmte zorgde ervoor dat bepaalde jongens boven zichzelf konden uitstijgen. Ook Enzo Scifo, Geert Broeckaert en Glen De Boeck hadden persoonlijkheid en een heel precies beeld over een spelwijze en spelersaanpak, maar imponeerden me toch niet zo sterk als zij.'

...