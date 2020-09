Waasland-Beveren heeft dinsdag met de Spanjaard Miguel Torrecilla een nieuwe technisch directeur voorgesteld. De vijftigjarige Spanjaard zal de sportieve lijnen uitzetten bij geel-blauw.

Huidig sportief manager Danny De Maesschalck zal Torrecilla assisteren in zijn job. Afgelopen nacht maakte de club ook bekend dat Nordin Jackers terugkeert. De 22-jarige doelman komt definitief over van Racing Genk en ondertekende een contract voor drie seizoenen.

De nieuwe sportief directeur, Torrecilla, brengt een rugzak aan ervaring mee naar de Freethiel. Hij was sinds 2001 sportief directeur bij verschillende Spaanse clubs, ook op het hoogste niveau. Zo was hij actief bij Sporting Gijon, Real Betis en Celta Vigo. Met Celta promoveerde hij in 2012 naar de hoogste Spaanse voetbalklasse. Voorheen oefende hij dezelfde functie ook al uit in lagere divisies bij Salamanca, Cartagena en Novelda.

Waasland-Beveren kende Torrecilla nadat het drie seizoenen geleden zaken deed met Sporting Gijon, bij de huur van Rachid Aït-Atmane. 'Het contact tussen Torrecilla en onze voorzitter bleef sindsdien onderhouden. Nu was het moment rijp om de samenwerking aan te gaan', aldus Waasland-Beveren.

Sportief werd afgelopen nacht al Nordin Jackers toegevoegd aan de kern. De doelman speelde vorig seizoen al zestien wedstrijden voor Waasland-Beveren, toen op huurbasis van Racing Genk. Nu maakt hij de definitieve overstap.

'Ik voelde mij hier afgelopen seizoen heel goed. Ik kijk ernaar uit om terug te keren en meteen keihard aan de slag te gaan.' Nordin Jackers koos voor het nummer één, hij staat woensdag meteen mee op het trainingsveld.

