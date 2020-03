Waasland-Beveren heeft in een officieel schrijven naar het parket en de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een bijkomend onderzoek gevraagd naar de licenties van RSC Anderlecht en KV Oostende.

'Het zou zonde zijn dat Waasland-Beveren zijn plaats in 1A moet afstaan aan een ploeg die niet op alle terreinen het spel eerlijk speelt', meldt de rode lantaarn in een persbericht.

Waasland-Beveren gaat prat op zijn financiële realisme, maar vermoedde dat niet alle eersteklassers het zo nauw namen met de regels. Daarom voerde de club uit eigen initiatief en 'op aangeven van zijn entourage' een onderzoek naar andere ploegen in 1A.

'Door het onderzoek van verschillende jaarrekeningen van gelieerde juridische entiteiten zijn er alarmbellen afgegaan', aldus de Waaslanders, die weliswaar beseffen dat het eigen onderzoek niet sluitend is. 'Het spreekt voor zich dat Waasland-Beveren zeer beperkte onderzoeksbevoegdheden en -mogelijkheden heeft.'

Toch dringt de club er bij het Bondsparket en de Licentiecommissie van de KBVB op aan de elementen te bestuderen. 'En na mogelijk bijkomend onderzoek de reglementen onverkort toe te passen. Als de aangehaalde feiten bewaarheid zouden blijken, verwacht Waasland-Beveren van de voetbalbond en de Pro League dat de bestaande reglementen worden toegepast en de voorziene sancties worden opgelegd, zowel op disciplinair vlak als aangaande de licentie. En als deze feiten niet waarachtig zouden blijken, vraagt Waasland-Beveren dat de nodige klaarheid wordt geschapen door de voetbalbond en de Pro League, zodat eenieder, clubs en supporters, verzekerd kan zijn dat de sportieve integriteit van de competities gewaarborgd is.'

Waasland-Beveren zegt te geloven in het vermoeden van onschuld. 'De bevoegde autoriteiten zullen er na onderzoek en beraad over oordelen. Het is daarom dat Waasland-Beveren geen verdere commentaar zal geven.'

De timing van deze communicatie komt niet toevallig. De profclubs moesten hun licentiedossier eind februari indienen. Die worden nu allemaal gecontroleerd. Clubs kunnen nog uitgenodigd worden om extra toelichtingen te geven. Uiterlijk op 13 maart moet het dossier volledig zijn, ten laatste in april velt de Licentiecommissie zijn oordeel. De rode lantaarn viseert in de eerste plaats de licenties van RSC Anderlecht en degradatieconcurrent Oostende en baseert zijn bezwaren op artikel P407.23 van het bondsreglement. De regel moet belangenvermengingen uitsluiten, en verbiedt bestuurders om in meerdere clubs een zegje te hebben of activiteiten als tussenpersonen uit te oefenen. Waasland-Beveren ziet bij RSC Anderlecht zo'n belangenconflict met Wouter Vandenhaute, betrokken bij sportmanagementbedrijf Let's Play en bij de recordkampioen als extern adviseur. KV Oostende huurt zijn stadion dan weer van structuren in de portefeuille van Marc Coucke, die voorzitter is van RSCA. Waasland-Beveren noemt bijvoorbeeld de recente toegeving om de jaarlijkse huurprijs te verminderen en ziet daar een belangenconflict in. Waasland-Beveren staat met nog slechts een speeldag te gaan helemaal onderaan in het klassement van de Jupiler Pro League. KV Oostende, dat twee punten meer heeft dan de Waaslanders, is de enige overgebleven degradatiekandidaat. Op de slotspeeldag moet de kustploeg zondag naar Cercle Brugge, dat zich miraculeus redde. Waasland-Beveren ontvangt AA Gent, maar wapent zich nu ook al voor een strijd aan de groene tafel.

'Het zou zonde zijn dat Waasland-Beveren zijn plaats in 1A moet afstaan aan een ploeg die niet op alle terreinen het spel eerlijk speelt', meldt de rode lantaarn in een persbericht. Waasland-Beveren gaat prat op zijn financiële realisme, maar vermoedde dat niet alle eersteklassers het zo nauw namen met de regels. Daarom voerde de club uit eigen initiatief en 'op aangeven van zijn entourage' een onderzoek naar andere ploegen in 1A. 'Door het onderzoek van verschillende jaarrekeningen van gelieerde juridische entiteiten zijn er alarmbellen afgegaan', aldus de Waaslanders, die weliswaar beseffen dat het eigen onderzoek niet sluitend is. 'Het spreekt voor zich dat Waasland-Beveren zeer beperkte onderzoeksbevoegdheden en -mogelijkheden heeft.' Toch dringt de club er bij het Bondsparket en de Licentiecommissie van de KBVB op aan de elementen te bestuderen. 'En na mogelijk bijkomend onderzoek de reglementen onverkort toe te passen. Als de aangehaalde feiten bewaarheid zouden blijken, verwacht Waasland-Beveren van de voetbalbond en de Pro League dat de bestaande reglementen worden toegepast en de voorziene sancties worden opgelegd, zowel op disciplinair vlak als aangaande de licentie. En als deze feiten niet waarachtig zouden blijken, vraagt Waasland-Beveren dat de nodige klaarheid wordt geschapen door de voetbalbond en de Pro League, zodat eenieder, clubs en supporters, verzekerd kan zijn dat de sportieve integriteit van de competities gewaarborgd is.' Waasland-Beveren zegt te geloven in het vermoeden van onschuld. 'De bevoegde autoriteiten zullen er na onderzoek en beraad over oordelen. Het is daarom dat Waasland-Beveren geen verdere commentaar zal geven.' De timing van deze communicatie komt niet toevallig. De profclubs moesten hun licentiedossier eind februari indienen. Die worden nu allemaal gecontroleerd. Clubs kunnen nog uitgenodigd worden om extra toelichtingen te geven. Uiterlijk op 13 maart moet het dossier volledig zijn, ten laatste in april velt de Licentiecommissie zijn oordeel. De rode lantaarn viseert in de eerste plaats de licenties van RSC Anderlecht en degradatieconcurrent Oostende en baseert zijn bezwaren op artikel P407.23 van het bondsreglement. De regel moet belangenvermengingen uitsluiten, en verbiedt bestuurders om in meerdere clubs een zegje te hebben of activiteiten als tussenpersonen uit te oefenen. Waasland-Beveren ziet bij RSC Anderlecht zo'n belangenconflict met Wouter Vandenhaute, betrokken bij sportmanagementbedrijf Let's Play en bij de recordkampioen als extern adviseur. KV Oostende huurt zijn stadion dan weer van structuren in de portefeuille van Marc Coucke, die voorzitter is van RSCA. Waasland-Beveren noemt bijvoorbeeld de recente toegeving om de jaarlijkse huurprijs te verminderen en ziet daar een belangenconflict in. Waasland-Beveren staat met nog slechts een speeldag te gaan helemaal onderaan in het klassement van de Jupiler Pro League. KV Oostende, dat twee punten meer heeft dan de Waaslanders, is de enige overgebleven degradatiekandidaat. Op de slotspeeldag moet de kustploeg zondag naar Cercle Brugge, dat zich miraculeus redde. Waasland-Beveren ontvangt AA Gent, maar wapent zich nu ook al voor een strijd aan de groene tafel.