Waasland-Beveren: waarom Ferrera de prijs betaalde

Er zat eerder al druk op de ketel bij Waasland-Beveren, eind september, net voor de bekeruitschakeling tegen Mandel United. Winst bij Royal Excel Mouscron hield Yannick Ferrera nog even in het zadel. Zaterdag was het weer van dat, al voelde de trainer de spanning in de bestuurskamer dit keer naar verluidt minder hard aan. Allicht omdat voorzitter DirkHuyck, die vroeger op do...