Waasland-Beveren heeft van de kortgedingrechter gelijk gekregen waardoor het moet opgenomen worden in 1A voor het komende seizoen. Wat is er precies beslist en hoe moet het nu verder?

Meer dan om het gelijk dat Waasland-Beveren haalde voor de rechtbank om opgenomen te worden in de kalender van 1A, gaat het om de dwangsom (2,5 miljoen euro) die de rechter in kort geding oplegde. De algemene vergadering van de Pro League kan morgen niet zomaar de beslissing van het BAS naast zich neerleggen en de competitie volgende week zonder Waasland-Beveren van start laten gaan. 2,5 miljoen euro per match is een boete die niemand wil riskeren.

Bovendien impliceert de beschikking van de rechtbank dat 1A en 1B moeten worden opgeschort zolang er geen wedstrijdkalender voorligt die rekening houdt met de beslissing van het BAS om de degradatiebeslissing van Waasland-Beveren te vernietigen.

Zou er nu nog één clubleider zijn die met zekerheid kan zeggen dat volgende week zaterdag de Belgische voetbalcompetitie begint?

Nieuwe kalender

Wat volgde na de stopzetting van de competitie in maart was een triest schouwspel, dat diepe wonden sloeg. Er werden vreemde beslissingen genomen, tussen clubs, binnen clubs, maar ook binnen de Pro League, waar veel capabele mensen zitten maar het gebrek aan leiderschap het schip naar alle kanten deed zwenken. Zwalpen is een betere woordkeuze. Uit ijdelheid, of hoogmoed? In elk geval deden ze het schip op de diverse vergaderingen steeds dieper zinken.

Het werd een zomer van vele veldslagen en de oorlog is, één week voor de start van de competitie, nog niet voorbij. Dat Waasland-Beveren in kort geding zijn gelijk zou halen, was juridisch gezien voor velen een uitgemaakte zaak. Het BAS had de beslissing van de algemene vergadering van de Pro League om de club te laten degraderen vernietigd en dus zat de club op het moment dat de nieuwe kalender bekendgemaakt werd nog in 1A. Op die kalender evenwel geen Waasland-Beveren. Een nieuwe AV morgen kan de beslissing van de vorige nog bevestigen, maar als de rechter vandaag uitspraak doet, kan hij niet anders dan de Pro League verplichten haar kalender aan te passen.

Dwangsom

De dwangsom is daarbij van belang: 2,5 miljoen euro per match. Was die dwangsom laag geweest, dan had de Pro League in haar koppige juridisch denken het gerechtelijk besluit nog naast zich neer kunnen leggen. Dat is in het verleden nog gebeurd. Maar nu riskeert niemand dat.

De oorlog gaat vandaag en morgen verder. In principe is er nog veel mogelijk: in beroep gaan tegen de uitspraak van dit kort geding of vrijdag nog een keer een meerderheid zoeken om alsnog de uitspraak van het BAS naast zich neer te leggen, zoals de Pro League van plan was. Ze dacht gewoon haar motivering anders te formuleren, om zo wél gelijk te kunnen halen als de Waaslandse club opnieuw naar het BAS of naar de burgerrechtbank zou stappen.

Riskeren ze nu nog zoiets, met zo'n dwangsom boven het hoofd? Het kan dat een andere rechter hen gelijk geeft, maar dat kan evengoed niet gebeuren. De Waaslanders willen tot het uiterste gaan en desnoods de competitie lam leggen.

En nu?

Om 11 uur vrijdagochtend proberen alle profclubs op een nieuwe AV uit het moeras te geraken. Wie veel spartelt, zinkt nog dieper, dat weten we allemaal.

Iedereen is het beu, de clubleiders, de fans, de rechtenhouders, de man in de straat. Hoe moet het nu verder?

- Zestien ploegen en play-offs? Dat is de wens van de topclubs en van de nieuwe rechtenhouder, want een uitbreiding jaagt iedereen op extra kosten. De demarche van Waasland-Beveren maakt dat scenario echter zo goed als onmogelijk.

- Zeventien en play-offs? Zou kunnen. Maar wie belet dan de verliezer van de barrages tussen OHL en Beerschot om ook naar de rechtbank te stappen? Ergens vinden juristen ongetwijfeld wel een argument.

- Achttien, met of zonder play-offs? Westerlo zit klaar, afspraak bij het BAS op 3 augustus. Zij claimen dat zij de winnaars zijn van de competitie in 1B. Dit is, hoor je in Pro Leaguekringen, de makkelijkste piste om financieel af te kopen, een half miljoen euro en we zwijgen erover. Drie maanden geleden lag dit compromis al op tafel. De topclubs hebben het er toen af geveegd.

- Twintig zonder play-offs? Kan ook nog. Vincent Goemaere (Cercle Brugge) lanceerde die idee, maar hij zag een wenkende meerderheid ineens in elkaar klappen. Te veel clubs keerden hun kar. Het is een scenario waar Westerlo en Union op hopen, maar dat de rest van 1B voor problemen stelt. Tegen wie moeten zij dan nog voetballen?

Totaal onbegrijpelijk is het allemaal. Maandenlang risicogedrag in plaats van te streven naar een compromis. Dat er zoveel tijd is verspild, van half maart tot eind juli, en dat het mes vrijdagochtend op de keel staat, mag gerust clownesk heten, of zelfs suïcidaal.

