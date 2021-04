Nicky Hayen beleefde met Waasland-Beveren een tegenvallend seizoen. Samen met Sport/Voetbalmagazine overliep de coach zijn jaar op de Freethiel. Een voorsmaakje.

In 2021 noteerde de ploeg slechts een 9 op 42. Hayen: 'We wisten dat kort voor en kort na Nieuwjaar een zeer moeilijke periode zou volgen. Wilden we transfers doen, moest dat vroeg gebeuren, had ik aangegeven, in de goeie periode in november, december. Op een gegeven moment stonden we dertiende à veertiende. Als je wat langer wachtte en weer meer verloor, wist je dat spelers zouden twijfelen om te komen, of moeilijk te overtuigen zouden zijn. Maar wat gebeurde er? Net dan veranderden we van sportief directeur. Opnieuw iemand uit het buitenland, met weinig contacten op de Belgische markt. En opnieuw moest die man ( Roger Stilz, nvdr) op zeer korte tijd versterkingen vinden. Met de huidige coronaproblematiek niet simpel.

'Of die transfers geslaagd waren dan wel niet, daar wil ik me niet over uitspreken. Alleen zijn ze pas rond 30 januari gebeurd, toen we alweer zeven wedstrijden achter de rug hadden. Neem de zeven matchen in de eerste ronde én de zeven in januari, dan kom je aan 14 van de 34 wedstrijden waarin je niet volledig de transferperiode hebt benut. Ik constateer ook dat veel andere Belgische clubs tijdens de winter Belgisch kochten. Dat was iets wat ook ik in gedachten had. Louis Verstraete wilde ik al in de zomer, die jongen kende de competitie en was hier al eerder, maar door de overname werd dat on hold gezet. In januari heb ik zijn naam een keer of acht laten vallen, voor het uiteindelijk gebeurde. En nu blijkt hij een meerwaarde. Misschien was iets meer Belgisch getint...

'Dat Roger Stilz geen ervaring had in die job? Je moet iedereen een kans geven. Ik had ook maar zeven wedstrijden ervaring op het hoogste niveau toen ik deze kans kreeg. Fouten worden overal gemaakt. Veel hangt af van wat de visie is, het doel van de mensen die overnamen. Moet er onmiddellijk resultaat komen, of was de visie er één op de lange termijn? Dat is me nog niet 100% duidelijk.'

'Het is een vaststelling dat je werkt aan iets op de lange termijn. Uiteindelijk heb ik ook fouten gemaakt. Maar samen moeten we wél bouwen aan een verhaal waar de Beverse supporter terug fier op kan zijn. Ik vind het heel jammer dat ik dit jaar ook niet heb kunnen geven waar de fans recht op hebben. Anderzijds moeten zij ook toegeven: in theorie konden we dit seizoen in 1B hebben gezeten. Dit is een jaar waarvan ze wisten dat het moeilijk zou kunnen zijn. Daarom moeten ze deze mensen ook de tijd geven om aan iets te bouwen.'

Lees het volledige gesprek met Nicky Hayen in Sport/Voetbalmagazine van 14 april of in onze Plus-zone.

