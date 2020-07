Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren, reageert donderdag tevreden op de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de degradatie van de Waaslanders ongedaan te maken. 'Wij hopen dat de Pro League nu met een oplossing komt waarbij niemand de pineut moet zijn.'

Nadat de Belgisch Mededingingsautoriteit (BMA) de beslissing om Waasland-Beveren te laten degraderen niet had vernietigd, leek het lot van de Beverse fusieclub bezegeld. Maar het BAS bracht voorlopig redding en verklaarde die degradatie nietig. 'We waren uiteraard tevreden met de uitspraak. Vooral omdat het vonnis in lijn lag met ons standpunt, namelijk dat er in crisistijd niet slechts één ploeg de dupe mag zijn van de overmachtssituatie. Die visie hebben we altijd verdedigd', reageert Huyck voor de microfoon van Sporza.

Toch heerst er nog geen feeststemming op de Freethiel. 'Daarvoor is het te vroeg. De Pro League moet nu bekijken hoe ze met deze situatie omgaat. Ik hoop dat er een oplossing komt waarbij niemand de pineut moet zijn. Ik denk ook dat alle clubleiders op dit moment andere zorgen hebben. Dus laat ons de afwikkeling van het voorbije seizoen zo snel mogelijk van tafel vegen', aldus de voorzitter van Waasland-Beveren.

Huyck hoopt dat het scenario van achttien ploegen in 1A - inclusief Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot dus - nu alsnog gekozen wordt. 'Dat lag al op tafel en was een voorstel waarbij alle clubs beschermd werden en bovendien een positief signaal gaf aan de buitenwereld. Het is vooral belangrijk dat er nu zo snel mogelijk duidelijkheid is. De Pro League is nu aan zet. Die moet een oplossing vinden die rekening houdt met de uitspraken van het BMA en het BAS.'

De voorzitter van Waasland-Beveren betreurt het gebrek aan solidariteit binnen het Belgisch profvoetbal. 'Veel heeft te maken met geld en macht. Maar ik hoop nu dat we door deze uitspraak de koppen bij elkaar kunnen steken en tot een concrete beslissing kunnen komen die gunstig is voor de toekomst.'

