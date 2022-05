Jacques Sys, hoofdredacteur bij Sport/Voetbalmagazine, analyseert het sportweekend en kijkt ook al uit naar de komende speeldag.

Twee matige wedstrijden in de Champions' Play-offs, geen doelpunten en discussies over arbitrale beslissingen.

Jacques Sys: 'Dat laatste hoor je na haast iedere speeldag. Soms terecht natuurlijk, maar intussen ga je wel voorbij aan de essentie: het uiterst lauwe spel dat in deze fase van de competitie te zien is. Als je eerder vorige week naar de wedstijden voor de Champions League hebt gekeken, dan is hetgeen je in onze competitie ziet een vertraagde film. Terwijl de eindfase van de play-offs eigenlijk een ode zouden moeten brengen aan het voetbal. Dat hoorde je toch toen deze formule in het leven werd geroepen: het voetbal zou verbeteren, er zou spektakel te zien zijn.

'Zowel bij Antwerp-Union en Anderlecht-Club Brugge waren er kansen, maar het hoort bij het voetbal dat je die afwerkt. Er was veel intensiteit en engagement en Vincent Kompany benadrukte zelfs dat hij tevreden was over de inzet van zijn spelers, maar het zou erg zijn als die er niet meer is. Puur speltechnisch was het allemaal ondermaats. En dan kan je wel naar excuses zoeken, maar het wordt tijd dat voetballers eens voor de spiegel gaan staan in plaats van alles op anderen af te wentelen. Daarmee camoufleer je alleen de werkelijkheid. Waarom werden er vaak zo'n slechte wedstijden gespeeld, waarom was er zo vaak sprake van laksheid, trainers doen er goed aan dat eens ten gronde te analyseren. In plaats van altijd maar naar scheidsrechters te wijzen.'

De tweede speeldag was een maat voor niets, Union en Club Brugge gaan het in twee onderlinge duels uitvechten.

Sys: 'Het is vreemd dat Club na die 27 op 27 van de halve uitschuiver van Union niet kon profiteren. Het eerste halfuur was goed, maar toen Mats Rits geblesseerd naar de kant moest, werd het een heel stuk minder. Plots zie je hoe belangrijk Rits nu voor dit Club is terwijl hij in het verleden toch heel vaak op de bank zat. Met Ruud Vormer op die positie ging het meteen een stuk minder, al heeft dat natuurlijk ook te maken met een gebrek een wedstrijdritme.

'Het worden in ieder geval twee geladen duels, die tussen Union en Club. Met hopelijk het voetbal op zich als grote winnaar. En achteraf geen gezeur. Daar zijn deze play-offs nu echt wel aan toe.'

Seraing blijft volgend seizoen in 1A, ten koste van RWDM.

Sys: 'Velen zullen dat jammer vinden. RWDM heeft een traditie en drie Brusselse clubs in 1A met in totaal zes derby's, het zou de competitie een toch wat aparte dimensie hebben gegeven. Seraing heeft het sportief afgedwongen, maar het is eigenlijk een club zonder identiteit, met veel huurspelers en weinig volk. Maar er zijn natuurlijk steeds meer clubs die spelers huren.

'Los daarvan: er is in dit land geen draagvlak voor achttien clubs in 1A. Dat zouden er vanaf het seizoen 2023/2024 zestien worden, met volgend seizoen dus drie degradanten. Lorin Parys, de nieuwe CEO van de Pro League, wil in ieder geval zoeken naar een nieuwe competitieformat. Maar de ervaring leert dat in een wereld met zoveel tegengestelde belangen dat soort gespreken eindeloos lang aanslepen.'

