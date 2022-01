Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de actualiteit van het weekend met Antwerp, Union en het einde van de wintermercato.

Antwerp herpakte zich na de donderpreek van Paul Gheysens met een zege in Gent. Maar briljant was het niet.Jacques Sys: 'Verre van zelfs. Maar ze winnen, ook op mentaliteit, en daar was iedereen blij mee. Toch moet je je afvragen wanneer Antwerp eindelijk eens gaat voetballen? En in hoeverre is dat mogelijk met spitsen als Frey en Samatta?' 'Maar de Zwitser maakt wel achttien van de 44 doelpunten, dat is meer dan 40 procent. En Antwerp is al zes wedstrijden ongeslagen. Het blijft zeer grillig voetballen maar kan in moeilijk momenten rekenen op een sterke doelman als Jean Butez.''En als ze woensdag de inhaalwedstrijd op KV Kortrijk winnen en zaterdag Union kloppen, dan komen ze op vier punten van de leider. Dan is niet Club Brugge maar Antwerp de eerste achtervolger op de Brusselaars.''Anderzijds: het enige voorspelbare in de competitie is dat je geen voorspellingen kan maken. Iedere speeldag is er wel een verrassing. Kijk naar Cercle Brugge dat zijn opmars nu gestopt ziet door KV Oostende. Cercle kwam nooit aan pressen toe en zal ermee moeten leren leven dat de tegenstanders zich aan hun spel aanpassen. Het kan dan snel omslaan. Cercle gaat nu achtereenvolgens naar Standard en OH Leuven.''En kijk ook naar Anderlecht dat een week geleden na de zege op KV Mechelen allicht even aan de titel dacht, nu staat het vijftien punten achter op Union.'Intussen blijft Union maar doorgaan.Sys: 'Ook daar is het voetbal toch iets minder. De eerste maanden verraste Union nog met fris combinatievoetbal, nu loopt het wat dat betreft niet meer zo vlot. Al was het laatste kwartier vorige week op Club Brugge wel indrukwekkend, zelden in de Belgische competitie zo'n bombardement gezien.''Union blijft een moeilijk te bespelen ploeg, de beste aanval, maar ook de beste verdediging, de cijfers spreken voor zich. Ze geven amper iets weg. En ze voetballen met een ongelooflijke bezieling.'Vannacht sluit de transferperiode. Er was dit keer weinig beweging?Sys: 'Dat zal wel met corona te maken hebben. En met de verminderde financiële slagkracht. Toch zijn er weer een aantal buitenlanders gehaald van wie je je moet afvragen: wat zal hun meerwaarde zijn? Echt goeie transfers zal je tijdens deze periode zelden doen, het is gewoon shoppen op de buitenlandse tweedehandsmarkt.' 'Ik ben nooit een voorstander van de wintermercato geweest. Omdat het ergens een vervalsing van de competitie is, vanaf volgend weekend staan er nog negen speeldagen op het programma. En er zijn niet alleen de spelers worden binnengehaald, maar vooral door degenen die vertrekken en een aderlating nalaten. Maar ook wat dat betreft is het nu relatief stil geweest. Het is op dat vlak duidelijk dat er sprake is van een nieuwe voetbalrealiteit.'