Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt iedere maandag terug op de voetbalactualiteit van het weekend. Vandaag heeft hij het over de kloof tussen Club en Anderlecht, de laatste uren van de transfermarkt en het verrassende Cercle.

Club Brugge toonde nog maar eens hoe groot het niveauverschil met Anderlecht is.

...

Club Brugge toonde nog maar eens hoe groot het niveauverschil met Anderlecht is.'Dat is natuurlijk niet nieuw. Die kloof werd eerder al geslagen. Anderlecht mocht zich zondag gelukkig prijzen dat Club na de 2-0 wat gas terugnam. Het troefde paars-wit op alle domeinen af. Als er straks ook nog eens een spits bijkomt, zal er zeker geen maat staan op Club. Ze zijn moeilijk begonnen, maar met publiek zouden ze die thuiswedstrijden tegen Charleroi en Beerschot nooit verloren hebben. Dan was er nu al een kloof met de concurrentie.''Anderlecht aanzag deze match als een test, maar daarvoor zijn ze zwaar gezakt. Vooral het middenveld werd compleet overtroefd. Dat Adrien Trebel niet meedeed, mag geen excuus zijn. Een paar weken geleden konden ze van de Fransman niet snel genoeg verlost zijn.''Als je ziet dat ze de kaart van de jeugd willen trekken en dan iemand als Jérémy Doku moeten verkopen, dat toont nog maar eens hoe slecht de club in het verleden is bestuurd. Er wordt vaak verwezen naar de periode van Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck, maar Marc Coucke heeft ook veel geld geïnvesteerd in transfers die niet rendeerden. Het is gedeelde verantwoordelijkheid. De putten raken maar niet gedicht.'Intussen probeert Anderlecht zich wel te versterken op de transfermarkt, net zoals veel andere clubs in de laatste uren van de mercato nog zoeken naar een witte merel.'Terwijl je op dit moment doorgaans niet veel meer vindt dan wat tweedehandsmateriaal. En toch remmen die nieuwe spelers vaak de ontwikkeling van een ploeg. Hoe vaak constateer je het niet? Die nieuwe spelers worden opgesteld, voldoen niet en verhuizen naar de bank. En dan kan je als trainer herbeginnen. En als het blijft tegenzitten, word je op straat gezet.''Ik blijf die trainersjob zeer ondankbaar vinden. Beoordeeld worden op de fouten die anderen maken. Terwijl je wel eens denkt: wanneer komt de tijd dat een bestuurder zichzelf ontslaat? Nooit natuurlijk.'Cercle Brugge, dat zeer moeizaam aan het seizoen begon, verrast de laatste weken met goed voetbal. En dat na een campagne vol degradatiezorgen.'Cercle zal nu rustig in de middenmoot draaien. In vergelijking met vorig seizoen is er duidelijk een kwalitatieve injectie. De helft van de ploeg bestaat uit nieuwe spelers. Er is een nieuwe zeer atletische verdediger: Jean Marcelin, twintig jaar. Hij zorgt achteraan voor zekerheid, samen met doelman Thomas Didillion natuurlijk. En vooraan is de Nederlander Anthony Musaba een echte revelatie, negentien jaar nog maar, soms wat individualistisch, maar snel en met een heerlijke passeerbeweging.''Het is opmerkelijk hoe snel Paul Clement die nieuwe ploeg in elkaar heeft gestoken. Hij is heel rustig en dat zet zich over op de ploeg. En hij pakt uit met een 4-3-3. Clement traint veel minder lang dan zijn voorganger Bernd Storck. Maar hij heeft vooral een veel betere ploeg, een mengeling tussen jong enthousiasme en meer bezonnen ervaring. En je hoort verhalen over de uitstekend sfeer die er in de vereniging hangt. Cercle blijkt weer een familie te zijn.'