Wanneer keert de rust weer bij AA Gent?

De 0-4-vernedering tegen Club Brugge kwam in de Ghelamco Arena aan als een stevige uppercut. In principe is er geen man overboord: de plaats in de top zes bleef behouden. Bovendien kon de eerste helft voetballend nog door de beugel én heeft Yves Vanderhaeghe de steun van de spelersgroep. Per slot van rekening worden de prijzen pas verdeeld vanaf maart.

