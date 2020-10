Dat een rechter bij de Raad van State ingaat tegen het advies van zijn auditeur is opmerkelijk. Maar een effect op het stadiondossier van Club Brugge heeft dat niet. Club heeft die site langs de Blankenbergse Steenweg al láng losgelaten. En: heeft een stad als Brugge écht twee stadions nodig, vraagt Peter t'Kint zich af.

Zuhal Demir, als Vlaams minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, kreeg vanmiddag in de plenaire zitting van het Vlaamse parlement al meteen een vraag in dit dossier. Een interpellatie van Brecht Warnez, Vlaams volksvertegenwoordiger voor de CD&V en schepen van Wingene. Warnez: 'Ik ben benieuwd naar de reactie van de minister. Laat ze dit arrest voor wat het is en moet stad Brugge naar een oplossing zoeken voor het nieuwe stadion en de geplande bedrijvenzone op de site? Of neemt de minister het heft weer in handen en dient ze een nieuwe versie van het ruimtelijk uitvoeringsplan in, dat rekening houdt met dit arrest?' Dat zou dan de derde versie zijn, want het is al de tweede keer dat de Raad van State de overheid terugfluit. Een eerste keer gebeurde dat in 2017, en nu weer. Opmerkelijk dit keer, want de auditeur had nochtans een gunstig advies verleend. Het gebeurt maar zelden, aldus Warnez, dat de rechter daar tegenin gaat.Werkt de minister een nieuwe versie uit - die ermee rekening houdt dat het stadion van Cercle Brugge kleiner in omvang zal zijn dan dat van Club (en door bepaalde eigenaars van terreinen in de buurt misschien minder geviseerd zal worden)? - dan zijn we opnieuw voor één tot anderhalf jaar vertrokken, tot er een nieuw arrest volgt. Op zich is dat niet zo erg: eens het groen licht gegeven, kan bouwen snel gaan. Zeker omdat het een lowcost-arena wordt. Speelt de minister de hete aardappel door naar de stad, die al een deel van de gronden ter plaatse verwierf, dan moet die op zoek naar nieuwe terreinen en die opnieuw aankopen. Een dure operatie. En wat dan met de 30 hectare die voorzien zijn voor bedrijven?Heeft dit een invloed op het stadionproject van Club Brugge zoals her en der is te lezen? Eigenlijk niet. Club heeft de weerstand tegen bouwen op die site al lang aangevoeld. Onder meer Joris Ide, minderheidsaandeelhouder bij Anderlecht, is tegenstander. En ook Paul Gheysens (Antwerp) heeft zich in het verleden al verzet.Daarom is Club al een tijd bezig met de plannen om te verbouwen op Jan Breydel. In principe is blauw-zwart dit najaar aan de slag met het verzamelen van de nodige vergunningen. Het hield al buurtoverleg, toonde al plannen van het stadion en volgt, zonder commentaar te geven, zijn eigen traject. Dit njet heeft hier geen invloed op, Club had er al lang op geanticipeerd.De ploeg die wordt getroffen is Cercle. Dat huurt, net als Club, het Jan Breydelstadion. Cercle heeft juridisch de belofte dat het daar kan blijven. Maar als Club bouwt, gaat Jan Breydel neer. Het stadion is immers onderhevig aan betonrot en staat in de weg omdat er parking moet komen. En zo wordt Club onrechtstreeks getroffen: als Cercle nergens onderdak vindt en Jan Breydel verdwijnt, is de vereniging dakloos.Zo ver wil blauw-zwart het niet laten komen. Toen het akkoord met de stad werd voorgesteld, beloofde Bart Verhaeghe dat Cercle, zolang het geen eigen accommodatie had, in het nieuwe stadion van de buur mag blijven voetballen. Cercle wordt dan huurder van Club in plaats van huurder van de stad. Prijs nog overeen te komen. Dat kan nog wel voor discussie zorgen, maar is eigenlijk perfect af te handelen, zeker met een rijke schoonmoeder zoals Cercle die heeft. Het geld zou geen probleem mogen zijn. Of het dan gezellig wordt - met 10.000 in een stadion van 40.000 - is een andere zaak, maar dat probleem heeft Cercle nu ook. Het kan wel de omgevingsvergunningen hypothekeren, want het aantal speeldagen gaat dan weer in de richting van nu. Dat houdt in: meer overlast op wedstrijddagen, grotere kosten aan verkeersbegeleiding, enzovoort. Het is eigenlijk een terug naar de bestaande toestand voor de buurt. Weliswaar tijdelijk. Maar hoe lang is in Brugge tijdelijk?En zo zijn vooral door het arrest van de Raad van State en het lokale verzet, ingegeven door verzet tegen Club en zijn expansiedrift, struikelblokken voor Cercle. Collateral damage waar niemand op rekende.Met deze bedenking: heeft een stad als Brugge écht twee stadions nodig?