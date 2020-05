Het is een idee dat bij Antwerp leeft. De Great Old stelde zijn nieuwe technische staf voor. Die oogde gretig, al ligt er werk op de plank. 'Met vier goeie transfers komen we er.'

'Al ons geld ging naar de nieuwe technische staf. (wijst op het veld) Zie je, er is niks meer over om gras te zaaien.'

Een goedlachse Frédéric Leidgens staat ons te woord. Leidgens is teammanager en heeft de handen vol met het wegwijs maken van de nieuwelingen op de Bosuil. Die krijgen onder meer polsbandjes om deuren en lockers te kunnen openen. Ivan Leko krijgt er twee, want hij raakt nogal snel dingen kwijt.

De Kroaat speelt hier een thuismatch, hij woont al een tiental jaar in de Metropool. De andere leden van de technische staf zijn inwijkelingen. Rudi Cossey gaat dagelijks pendelen vanuit Geraardsbergen, Edward Still vanuit Waver. Dat wordt nog sakkeren op Kennedy- en andere tunnels.

Zeer gretig zijn ze. Alle drie zijn ze ex-Club Brugge, straks hun eerste officiële tegenstander in de bekerfinale. Gretig omdat het project in Brugge ambitie uitstraalde - Leko werd er met zijn staf kampioen en vicekampioen - en omdat ze op de Bosuil dezelfde sportieve ambities proeven.

Na maanden van thuis zitten kriebelt het om er straks weer aan te beginnen. Op 8 juni worden de eerste medische tests afgenomen, rond 15 juni begint het echte werk.

Mét oefenwedstrijden? Ze hopen het. De spelers zijn net twee weken echt vrij geweest, en herbeginnen dezer dagen hun vakantieschema, met loopopdrachten en krachtwerk. Dat wordt vanaf half juni naar een hogere intensiteit getild. Idealiter gebruik je dan progressief oefenmatchen om wedstrijdomstandigheden na te bootsen. Voorlopig mogen die niet, maar de club hoopt op een versoepeling zoals die de voorbije uren ook de lagere scholen te beurt vielen.

Want de eerste opdracht, op 1 augustus, wordt al direct een belangrijke. Uitgerekend tegen Club Brugge een bekerfinale met als inzet een Europees ticket voor de groepsfase van de Europa League. Geloof ons, er zal druk zijn...

Het nieuwe recept

Welk Antwerp krijgen we daar aan de aftrap? Een groot vraagteken nog. Kan Mbokani nog worden overtuigd om bij te tekenen? Fiftyfifty. Wie staat er onder de lat? Nu nog een vraagteken. Als Antwerp die twee dossiers kan afronden, moeten er nog vier goeie transfers worden gedaan, klinkt het bij de top. Voor de start van de competitie wel te verstaan. Eind augustus, of wanneer de FIFA de transferdeadline ook legt, tovert Luciano D'Onofrio nog wel wat extra uit zijn mouw.

Wordt het een 3-5-2 zoals in Brugge? Dat zal afhangen van het beschikbare spelerspotentieel. Wellicht wel, al liet de staf nog niet direct in zijn kaarten kijken.

Tijdens zijn voorstelling loofde Leko het werk van zijn voorganger, maar de Kroaat zal straks andere accenten leggen. Veel animo op beide flanken, diepgaande middenvelders, met opvallende rollen voor Miyoshi en - wie weet? - Refaelov, en in het centrum een Mbokani die de crosses kan afwerken. En wat hogere druk. Dat wordt het recept.

5000 kinderen

Overigens leefde er een mooi idee binnen de club voor de bekerfinale: als kinderen toch in grotere bubbels mogen verkeren dan volwassenen, waarom hen dan niet toelaten tijdens de bekerfinale?

Het late aftrapuur (1 augustus 20u30) is op maat gemaakt van de televisie, maar waarom de tribunes niet geleid bevolken met jongeren, die aangevoerd in bussen en onder begeleiding van wat volwassenen de zomeravond van hun leven kunnen beleven? Geef toe, vijfduizend enthousiastelingen op de tribunes, dat is toch leuker voor iedereen dan zo'n applausband?

En neen, Leko hoeft niet bang te zijn. De Bosuil, nu nog een zandvlakte, krijgt straks heus wel een zachte pelouse... Zoveel geld is er nog.

En op de achtergrond wordt gewerkt aan de nieuwe tribune. Die heeft wel wat vertraging, eind augustus zal ze niet af zijn. De ploeg hopelijk wel.

