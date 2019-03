'Wat de uitspraken van operatie Propere Handen ook zullen zijn, ze komen veel te laat'

In een oceaan van vreugde verdronken de supporters van KV Mechelen nadat afgelopen zaterdag de poort naar de hoogste afdeling weer werd opengebroken. KV is na één jaar bevrijd uit het vagevuur, terug op het niveau waar de club traditioneel thuishoort. Afwachten is wat het onderzoek na het voetbalschandaal oplevert, nu het gerecht stukken aan de voetbalbond overmaakte en er deze week verschillende spelers worden verhoord. Ex-voorzitter Johan Timmermans zei zaterdag midden de euforie ongevraagd dat hij zich over dit dossier geen zorgen maakt.

...