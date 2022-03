Nadat hij vorige zomer in het bestuur van de Panda's trad, is de Australiër nauwelijks fysiek aanwezig aan de Kehrweg. Maar beetje bij beetje vergroot hij wel zijn invloed in de Oostkantons.

Er zijn zo van die tekens die niet te miskennen zijn. Bij KAS Eupen hebben die de vorm van vier cijfers in de nieuwe contracten. Zo tekende James Jeggo vorige maand nog een contract tot juni 2023. Een unicum bij de Oost-Belgische clubs waar de contracten vaak niet langer duren dan het huidige seizoen. Dat komt door het nakende WK in Qatar dat altijd al als een deadline werkte voor de samenwerking tussen opleidingscentrum Aspire Academy en Eupen.Vooral bekend op de Oostenrijkse en Griekse velden, is Jeggo vooral een Australische international. De banden met Tim Cahill zijn dus evident en de Eupenvolgers zien er vooral ook een eerste stap van een vernieuwd Eupen in dat de ex-ster van de Socceroos aan het bouwen is. De voormalige speler van Everton, die afgelopen augustus in België belandde, heeft sinds zijn aankomst in de Oostkantons alleen nog maar via een persbericht gesproken. Hij werd toen als sportief directeur van de Aspire Eone Foundation het nieuwste lid van de bestuursraad van KAS Eupen. 'Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van de identiteit van de club en haar groei en toekomstige ontwikkeling', klonk toen zijn missie. Vijf maanden later zijn zijn aanwezigheden in België echter op een hand te tellen.Heeft hij dan puur een ceremoniële of symbolische rol bij Eupen? Zelfs nog voor de komst van Jeggo leek het toch eerder op het tegendeel. Begin januari kwam er zo al bijvoorbeld ene Michael Valkanis toe om zich bij de al aanzienlijke staf van coach Stefan Krämer te voegen. Nog geen maand later blijkt de Australische nieuwkomer - die wel erg actief was naast het veld als assistent - de opvolger te worden van de ontslagen Duitser, die de club moest verlaten na slechts één zege in zeventien wedstrijden.Bij het Australische FTBL bevestigde Valkanis de rol van Cahill - die hij nog coachte tijdens zijn laatste jaren in Australië - bij zijn overgang naar de Belgische eersteklasser. 'Hij moet blij zijn geweest met de manier waarop ik toen coachte. Daarna volgde hij mijn prestaties nog in Nederland en Griekenland en kwam even later met een functie op de proppen en me vroeg om mee te gaan naar Eupen.'De Australische hulp ziet er ook niet uit als een missie voor de korte termijn. In de coulissen van de Duitstalige club wordt gezegd dat het belang van Tim Cahill op de sportieve strategie van de Panda's de komende maanden alleen maar crescendo zal gaan. De zomer van 2022 zal misschien wel het moment worden voor Cahill om zijn ruimte netwerk te gebruiken om zo'n vijftiental spelers die einde contract te vervangen. Voor de meesten van hen is de club nog niet eens begonnen met praten over een verlenging. Een paleisrevolutie is in de maak.Zal die opnieuw enorm ambitieus zijn? Vorig seizoen werd er verteld dat Aspire een groot deel van de geldkranen had dichtgedraaid. Nochtans was de loonlast van de Panda's op 30 juni vorig seizoen nog de hoogste van de K12, enkel voorgegaan door de G5 en Antwerp. Begeerd op Belgische bodem, hebben spelers als Julien Ngoy of Stef Peeters wel een te hoog salaris voor degenen die zich al kwamen aanbieden voor hun diensten. Uit het zicht leidt Eupen al lang het rijke en goede leven. Het is dus nog niet zeker of Tim Cahill naar België kwam om wat te gaan bezuinigen.