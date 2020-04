Vier van de acht clubs uit 1B kregen geen licentie en werden teruggezet naar de tweede amateurliga. Wat nu?

Vereniging zonder winstoogmerk. De Belgische profclubs zijn inmiddels dan wel omgevormd tot een of andere vennootschap, maar echte bedrijven zijn het niet en hun oude statuten doen ze nog alle eer aan. Dat blijkt uit de jaarrekeningen en vorige week ook uit de hakbijl die de licentiecommissie liet vallen. Zeven van de 24 clubs krijgen hun licentie in eerste aanleg niet. Drie clubs uit 1A (Standard, Moeskroen en KV Oostende), vier uit 1B (Lommel, Roeselare, Virton en Lokeren). Die clubs kunnen hiertegen in beroep gaan bij het BAS, dat voor 10 mei uitspraak moet doen. Pas dan kan duidelijkheid komen rond een format om volgend seizoen aan te slag te kunnen. Doorgaan met 1A en 1B of omvormen tot één competitie met alle profclubs. Op dit moment hebben er 17 een licentie. Een achttiende, Deinze, heeft er ook eentje en promoveert uit eerste amateur. Hoeveel vist het BAS er nog op? De licentiecommissie baseerde zich op cijfers tot eind februari. Vóór de coronacrisis. De vrees is dan ook dat de cijfers volgend jaar nog dieper rood kleuren. Enige grondige bezinning met oog voor solidariteit is nodig. De veldslag was hard in 1A, maar genadeloos in 1B. We hebben voor u daar het verlies in de jaarrekeningen even opgeteld. De zes ploegen die vorig seizoen ook al in 1B actief waren noteerden samen een verlies van 21,4 miljoen euro. Lokeren en Virton hebben we eruit gelaten, de forse verliezen van de Waaslanders dateren nog uit 1A, het beperkte verlies van Virton uit het amateurjaar. Beide ploegen konden aan de licentiecommissie al een heleboel rekeningen niet voorleggen. Alle vier gebuisden werden teruggezet naar tweede amateur, met drie verliespunten, een per periode. 1B is als format een mislukking, een kerkhof, ook voor zij die hun licentie wél haalden. Een verlies van 3,3 miljoen (Union), bijna 3,6 miljoen (Beerschot Wilrijk), 7,9 miljoen (OHL) of 2 miljoen (Westerlo) kan niemand blijven dragen, zelfs niet hun buitenlandse eigenaars. Daar moet dringend komaf mee gemaakt. De vraag is hoe. Een werkgroep is aan de slag, met die variabele: met hoeveel zijn we straks na het BAS? Vist dat er nog twee op, dan kan volgend seizoen met 20 worden gestart in één reeks (en springt Deinze vanuit eerste amateur direct naar eerste klasse, niet evident). Twintig profclubs is nog te veel, maar dan kan je werken aan een progressieve afslanking naar 18 of 16. Vist het BAS er meer op, dan is het puzzelen en aanvullen met ploegen uit eerste amateur die ook een proflicentie kregen. Op dit moment is dat er eentje: RWDM. Lierse Kempenzonen vroeg er eentje, maar eerder pro forma, het diende geen enkel papier in en kreeg er dan ook geen. Seraing deed het wel, en kreeg er ook geen. Voor het BAS zou dat lukken, maken sommigen zich off the record sterk. Ook daar hebben ze een buitenlandse suikeroom, de tekorten worden er bijgepast door FC Metz. Het BAS heeft dus de sleutel tot het verdere bestaan van 1B (en helaas de dood van nog meer profclubs) in de hand. De denkpiste om in die reeks beloftenteams van de topclubs onder te brengen is sportief zeer valabel. Het komt de sportieve ontwikkeling van die jongeren zeker ten goede. Maar feit is: de toegang tot 1A, waar break even draaien ook niet evident is, is te smal gemaakt en dat blijf zo. Alleen die deur opnieuw breder openen, is een oplossing. Maar of daar voldoende solidariteit voor is... En zo komt een BeNeLiga - met een nieuw beperkt 1A - plots ook nabij.