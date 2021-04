Ze waren een tijdje spoorloos, maar de jongeren uit de academie van Standard maakten dit seizoen een opgemerkte comeback. Analyse van de vijf jeugdproducten van de Rouches.

Hugo Siquet

Hugo Siquet is een onvervalst product van de Academie Robert Louis-Dreyfus. Enkele dagen nadat hij in de Europa Leaguewedstrijd tegen Lech Poznan mocht invallen, kreeg hij op de twaalfde speeldag tegen Antwerp zijn eerste basisplaats van Philippe Montanier. Hoewel hij er een meer dan behoorlijke première had opzitten, stond hij in de zes duels die volgden geen seconde op het veld. Tot hij tegen STVV een twintigtal minuten mocht invallen om de geblesseerde Nicolas Gavory af te lossen. De wedstrijd tegen de Truienaars zou een keerpunt zijn in de carrière van de jonge back, want na afloop werd zijn Franse coach afgedankt en vervangen door Mbaye Leye. Vanaf de eerste dag van zijn troonsbestijging gaf de Senegalees het volle vertrouwen aan Siquet door hem tot titularis te benoemen. De cijfers bewijzen dat de verdediger een belangrijke schakel is bij de Rouches: in zijn eerste veertien duels als T1 werd Siquet twaalf keer in de basis gedropt door Leye.

...

Hugo Siquet is een onvervalst product van de Academie Robert Louis-Dreyfus. Enkele dagen nadat hij in de Europa Leaguewedstrijd tegen Lech Poznan mocht invallen, kreeg hij op de twaalfde speeldag tegen Antwerp zijn eerste basisplaats van Philippe Montanier. Hoewel hij er een meer dan behoorlijke première had opzitten, stond hij in de zes duels die volgden geen seconde op het veld. Tot hij tegen STVV een twintigtal minuten mocht invallen om de geblesseerde Nicolas Gavory af te lossen. De wedstrijd tegen de Truienaars zou een keerpunt zijn in de carrière van de jonge back, want na afloop werd zijn Franse coach afgedankt en vervangen door Mbaye Leye. Vanaf de eerste dag van zijn troonsbestijging gaf de Senegalees het volle vertrouwen aan Siquet door hem tot titularis te benoemen. De cijfers bewijzen dat de verdediger een belangrijke schakel is bij de Rouches: in zijn eerste veertien duels als T1 werd Siquet twaalf keer in de basis gedropt door Leye. Een maand na zijn terugkeer in Luik legt Leye in La Tribune uit dat de youngster in de ploeg staat omdat hij gewoonweg de beste is op rechts en dat hij geen rekening houdt met leeftijden. Meer heeft zijn poulain niet nodig om zich op zijn gemak te voelen en de geboren Luikenaar loopt net niet te koop met zijn zelfvertrouwen. Het maakt hem eigenlijk niet uit of hij op rechts speelt in een systeem met drie of vier verdedigers. Bob Browaeys, zijn oud-trainer bij de nationale jeugdploegen, prijst onder andere de kwaliteit van zijn centers. 'Hij heeft een fantastische voorzet in de benen en dankzij zijn groot loopvermogen is hij in staat om een paar keer per wedstrijd te infiltreren. Maar net zoals veel spelers van zijn leeftijd heeft hij nog veel te leren.' Met name in de een-tegen-eenduels kan Siquet nog vooruitgang boeken. Hicham El Alaoui, die nu als video-analist werkt bij Seraing en Siquet onder zijn hoede had bij Standard, omschrijft hem als een speler met een voorbeeldige mentaliteit die te allen tijde bescheiden blijft. Hij bleef er dus rustig bij toen Jelle Van Damme hem bombardeerde tot de toekomstige rechtsachter van de Rode Duivels. Volgens Browaeys is Siquet in de moeilijke fase terechtgekomen waarin hij moet bevestigen 'Hij mag geen stappen overslaan. Op dit moment zit hij goed bij Standard omdat hij er speelgelegenheid krijgt.' Net voor de start van het seizoen tekent de 18-jarige Damjan Pavlovic, die sinds 2008 bij Standard speelt, zijn eerste profcontract. Bij de jeugd speelde hij voornamelijk op de zes, al gebeurt het wel eens dat hij moet depanneren in de verdediging. In de voorbereiding zocht Montanier een doublure voor linksachter Gavory en hij geeft de jonge verdediger voluit zijn kans. Pavlovic weet wat van hem verwacht wordt als rechtsback, maar hij had nooit eerder op links gespeeld. Het experiment met Pavlovic op links is echter zo'n succes dat Montanier in hem een betrouwbaar alternatief ziet. De fysieke kwaliteiten en bovengemiddelde techniek van Pavlovic werden bij de nationale ploegen snel opgemerkt door Thierry Siquet, die er zeker van is dat hij op middellange termijn een doorbraak kan forceren - op voorwaarde dat hij zijn impulsiviteit onder controle houdt. Iets wat ook door ex-trainer El Alaoui wordt bevestigd. 'Hij heeft een gezonde agressiviteit en hij is zeer strijdlustig in de balrecuperatie, maar soms moet hij zijn energie kanaliseren en geen onnodige fouten maken. Dat zal er wel uitgaan met de tijd. Ik heb liever een speler die ik moet kalmeren omdat hij er te fors invliegt, dan iemand die zo schuw is dat je hem moet leren knokken.' Pavlovic is zo polyvalent dat hij dat later misschien cash zal betalen. 'Het zou kunnen dat hij nergens op het veld beschouwd zal worden als eerste keuze en dat de trainer hem op de bank houdt met de gedachte dat hij hem overal kan inzetten', aldus El Alaoui. 'Damjan zou op een specifieke positie de bovenhand moeten nemen op zijn concurrenten. En daarnaast moet hij iedereen overtuigen dat hij zich nuttig kan maken voor de groep omdat hij op andere posities kan depanneren.' Thierry Siquet brengt een paar nuances aan. 'Als je maar op een positie kunt spelen en je hebt voor jou iemand die onmisbaar is en nooit last heeft van blessures, dan riskeer je om gedurende enkele maanden niet van de bank te komen. Verschillende posities aankunnen, laat jou toe om de plaats in te nemen van verschillende ploegmaats die geblesseerd of niet in vorm zijn. Maar alles hangt natuurlijk ook af van de omstandigheden.'Starten deed Michel-Ange Balikwisha bij Anderlecht, maar het duurde niet lang voor hij samen met zijn broer William naar Standard trok. En het eerste seizoen in de A-kern was meteen een voltreffer voor Balikwisha. Nadat hij enkele wedstrijden moest toekijken vanuit de tribunes, speelt hij zijn eerste minuten in de voorrondewedstrijden van de Europa League tegen het Welshe Bala Town. Sindsdien staat hij bijna wekelijks op het veld. Van speeldag zes tot speeldag drieëndertig in wisselt hij de basisplaatsen en invalbeurten af en zijn er amper drie wedstrijden waarin hij niet in actie komt. Na een interview waarin hij vertelt dat hij naar zijn gevoel te vaak als eerste vervangen wordt, moet hij een wedstrijd aan de kant staan. Maar dat voorval geeft aan dat de tiener, voor wie Standard een voorstel van ruim vijf miljoen euro laat schieten, meer temperament heeft dan wat hij laat uitschijnen. De op een na beste doelschutter van de ploeg combineert techniek met snelheid en mag zich intussen een belangrijke pion noemen in de kern. Al zal hij moeten leren leven met de grillen van Leye, die hem al op links, rechts, in het punt van de aanval of als tweede aanvaller opstelde. De voorbije jaren heeft hij zijn loopvermogen opgekrikt, maar hij moet volgens Siquet meer regelmaat in zijn prestaties leggen. 'Hij moet niets gaan forceren of zijn schouders laten zaken wanneer het niet draait zoals hij wil', zegt Siquet, zijn voormalige jeugdtrainer bij de nationale ploeg. 'Ik heb hem heel goede wedstrijden zien spelen dit seizoen, maar hij is ook een paar keer de mist ingegaan. Als jonge gast is het niet onlogisch dat je een wispelturige vormcurve hebt.'Het traject van Nicolas Raskin loopt niet recht evenredig met dat van zijn kameraden. Hij verlaat op jonge leeftijd de jeugdopleiding van Standard om bij Anderlecht zijn kans te wagen. Twee jaar later slaat hij zijn tenten op in Gent, dat toen op een agressieve manier jongeren rekruteerde. Raskin wordt zo gekoesterd door Hein Vanhaezebrouck dat hij hem in februari 2018 zeven speelminuten geeft. Het jaar daarop spendeert Standard 200.000 euro om zijn ex-speler een plaats te geven in de A-kern. Vorig seizoen heeft hij recht op een kleine honderd minuten, verspreid over vier duels, waaronder een competitiewedstrijd tegen Club Brugge. Alles verandert bij de kroning van Montanier. De jonge Luikenaar is titularis tijdens de eerste zes competitieduels van het seizoen en hij staat in totaal in bijna tachtig procent van de wedstrijden aan de aftrap. Wanneer hij naast de ploeg valt, heeft dat met extrasportieve redenen te maken. Ook Leye is een onvoorwaardelijke fan. 'Hij leert nog elke dag bij, maar zijn progressiemarge is enorm. Je kan altijd op hem rekenen. Hij coacht op het veld en hij ziet wanneer iedereen de juiste posities heeft ingenomen. Hij doet de tegenstander pijn als hij de bal laag komt opvragen, de bal intercepteert en naar voren trekt om te gaan pressen.' Siquet kent het potentieel van de middenvelder en voorlopig blijft hij een beetje op zijn honger zitten. 'Ik denk dat we nog niet al zijn kwaliteiten gezien hebben. Hij is wellicht de speler die in verhouding met zijn capaciteiten te weinig getoond heeft. Hij is tot veel in staat, maar hij moet blijk tonen van een totaal engagement in de wedstrijden en op training. Dat wil zeggen: vanaf de eerste tot de laatste minuut moet hij er staan. Kortom: hij kan veel beter.' De trainer van de Belgische U18 zou Raskin in een ander register aan het werk willen zien. 'Ik zie hem in de toekomst in een andere positie evolueren waar hij meer vrijheid krijgt. Want hij heeft een goede trap en hij rukt goed mee op. Je ziet hem af en toe, maar hij zou nog meer aanwezig moeten zijn in het spel. Alles hangt natuurlijk af van wat hem gevraagd wordt.'Abdoul Tapsoba komt in september 2019 op huurbasis over van de Ivoriaanse club ASEC Mimosas en hij mag een paar maanden later meteen mee op winterstage met de A-kern. Maar de Burkinees speelt geen minuut gedurende het seizoen en hij moet zich in eerste instantie verder ontwikkelen bij de beloftenploeg. Het Luikse bestuur is echter overtuigd van de kwaliteiten van Tapsoba, die door sommige mensen op de academie vergeleken wordt met Samuel Eto'o, en licht de optie in zijn huurcontract. Na twee korte invalbeurten staat Tabsoba dit seizoen voor het eerst aan de aftrap in het duel met Charleroi op speeldag acht. In totaal staat hij vier keer in de basis en mag hij vijftien keer invallen. In de Europa League en in de beker van België scoort de winger twee keer en geeft hij een assist, maar in de competitie komt hij niet tot scoren. Het zijn zeker geen geweldige statistieken voor een speler die bijna duizend minuten op het veld stond. In feite moet Tabsoba zijn energieke manier van voetballen koppelen aan meer efficiëntie. De oud-speler van ASEC schittert in zijn rol als polyvalente hulpkracht - hij speelde al op rechts, links, als spits en in steun van de nummer negen. Na zijn eerste doelpunt voor Standard liet hij zich zelfs ontvallen dat hij over de kwaliteiten beschikt om de aanvaller te zijn waar Standard naar zoekt. Tabsoba werd opgeleid als centrumspits en van nature voelt hij zich aangetrokken tot het doel, maar hij wil vooral elke minuut gebruiken om te tonen waar hij toe in staat is. Met zijn snelheid en sprongkracht maakte de 19-jarige Burkinees veel indruk. Nu moet hij nog leren om het overtollige afval in zijn spel te dumpen. Montanier gooide hem in het bad en is vol lof over zijn jonge aanvaller. ' Tapso is een polyvalente voetballer die het team iets kan bijbrengen in de as van het veld en op de flanken. Hij moet nu regelmatiger worden. Hij heeft stappen gezet in de manier waarop hij beslissend kan zijn voor de ploeg. Nu moet hij zich inwerken in het collectief, zeker in balverlies.'