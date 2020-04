De Licentiecommissie ziet geen probleem in 'extern adviseur' Vandenhaute bij Anderlecht, maar waar is dat op gebaseerd?

De datum is waarschijnlijk niet zomaar gekozen. Op maandag 6 april tovert paars-wit op zijn sociale media de Corona Call te voorschijn, een interview vanop afstand met Vincent Kompany en Karel Van Eetvelt.

In dat gesprek passeren heel wat onderwerpen de revue. De rol van Wouter Vandenhaute neemt daarin een belangrijke plaats in. Twee dagen voor het verdict over de toekenning van de licentie van Anderlecht voor het seizoen 2020/21 is het manoeuvre niet zo onschuldig. Het is ook de vleesgeworden droom van de communicatieverantwoordelijken bij Anderlecht, die altijd al een directe dialoog tussen de clubkanalen en de supporters hebben willen opzetten, zonder tussenkomt van de media.Van Eetvelt speelt open kaart: 'Wouter heeft niet eens een contract met onze club. Er bestaat wel een samenwerkingsakkoord met het bedrijf van de voorzitter, en dat hebben wij ook doorgegeven aan de Licentiecommissie. Natuurlijk kom ik niet uit het voetbalwereldje, maar ik blijf die discussie toch eigenaardig vinden.'In de voetbalwereld wijst men naar het reglement. Artikel 407.2 zegt dat 'de licentie niet toegekend zal worden aan een club waarvan een of meerdere juridische entiteiten verbonden zijn aan de activiteit van tussenpersoon'.Welnu, Wouter Vandenhaute ligt aan de basis van Let's Play, een makelaarsbureau dat werd opgericht in de lente van 2018. Stonden mee aan de wieg: Bob Claes (ex-algemeen directeur van Standard) en Peter Smeets, die in het verleden op Neerpede werkte en daar het vertrouwen won van heel wat talenten. Het bedrijf beheert de belangen van Youri Tielemans, Vadis Odjidja en Benito Raman, om maar de bekendste cliënten te noemen. Dat plaatst Vandenhaute in het belangenconflict waar artikel 407.2 op doelt.Natuurlijk heeft Anderlecht geprobeerd om het probleem te omzeilen. In eerste instantie door vanaf het begin aan te kondigen dat Vandenhaute als 'extern adviseur' zou functioneren. Zelf verdedigt de baas van Let's Play zich overigens door te stellen dat hij 'niet de man is die de onderhandelingen voert met clubs'. Dat volstaat voor sommigen misschien als uitleg, maar niet voor de Licentiecommissie. Op 6 april voert Vincent Kompany dus tegenover de fans aan dat hij de integratie van Vandenhaute niet 'als die van een makelaar ziet, maar als die van een supporter. Hij kan geen enkele beslissing nemen en dat wil hij ook niet.' Tegelijkertijd stellen Van Eetvelt en Marc Coucke een verklaring op voor de Licentiecommissie, waarin volgens het rapport van 8 april staat: 'De verklaring (...) bepaalt dat er geen enkele contractuele relatie is tussen de club en meneer Vandenhaute; dat meneer Vandenhaute alleen extern advies geeft aan de club en dat uitsluitend doet op specifieke vraag van de CEO of van de voorzitter van de club; dat het advies van meneer Vandenhaute niet de transferpolitiek van de club betreffen en dat dat advies in geen enkel geval dwingend is voor de club; dat de club hem geen enkele macht geeft op vlak van management binnen de club; dat meneer Vandenhaute op geen enkele manier een aanzienlijke invloed uitoefent op de club.'Voor de Licentiecommissie was deze verklaring voldoende. Officieel is Vandenhaute geen werknemer van de club, aangezien hij een extern adviseur is wiens advies wordt betaald door Alychlo, het bedrijf van Marc Coucke. Een noodzakelijk manoeuvre om geen sanctie op te lopen.Wouter Vandenhaute heeft altijd al een voorliefde gehad voor paars-wit, maar zijn liefde is dus niet zo groot dat hij er de inkomsten van Let's Play voor wil laten schieten. In 2009 werd hij al benaderd door Roger Vanden Stock, die hem wilde opnemen in de raad van bestuur van RSCA. Acht jaar later was hij lang in de running om Vanden Stock op te volgen aan het hoofd van de club, maar moest hij uiteindelijk tot ieders verrassing de duimen leggen voor Coucke. Destijds was het zijn vriend Christophe Henrotay (met wie hij nu al meer dan twee jaar overhoop ligt) die hem had overtuigd om Anderlecht over te nemen. De makelaar had daarvoor een bizarre constructie opgezet met Paul Gheysens, met in het achterhoofd een mooie commissie van zeven cijfers.Zou de man die er altijd van gedroomd heeft om de teugels van de club van zijn hart in handen te nemen - in die mate zelfs dat hij in 2018 een rapport opstelde over de manier waarop hij 'zijn' Anderlecht zag functioneren - een rol accepteren zonder echte beslissingsmacht? Enkele maanden eerder had hij nog overwogen om de Nederlandse club Roda JC over te nemen en had hij de avances van Michel Preud'homme nog afgewimpeld. Die laatste wilde hem overtuigen om aandeelhouder te worden bij Standard, op zoek naar liquide middelen.In het voetbalmilieu zien velen Vandenhaute als 'een paard van Troje, iemand die uiteindelijk zijn mannetjes zal plaatsen bij Anderlecht'. Ook al heeft hij niets te maken met de komst van Frankie Vercauteren naar het Lotto Park - Vercauteren werd gecontacteerd door Michael Verschueren en voerde zelf de onderhandelingen - toch was het Let's Play dat de trainer naar OHL had gebracht.Het bedrijf van Vandenhaute heeft zijn entrees in de Leuvense club die gerund wordt door de eigenaars van Leicester City. Dat is te danken aan de uitleenbeurt van Youri Tielemans aan de Foxes een goed jaar geleden. Sinds Vandenhaute Ook Peter Verbeke, de nieuwe sportieve baas van Anderlecht, kwam naar Brussel op aanraden van Vandenhaute. De twee mannen hebben veel respect voor elkaar. Verbeke liep publiekelijk al hoog op met de verdiensten van Let's Play, toen hij nog bij KAA Gent werkte. Hij beschouwt hen als een uitzondering in de makelaarswereld.Op Neerpede, ten slotte, is het lot van een tiental talenten verbonden aan Let's Play. Onder hen ook Rayane Bounida, de leider van de generatie van 2006 en al voorgesteld als het grootste talent uit de paars-witte kweekvijver. Hij zit al sinds afgelopen zomer bij Let's Play, lang voor de komst van Vandenhaute naar Neerpede dus. De broer van Rayane is trouwens freelance scout voor het agentschap.Nauwe banden met de CEO, een samenwerking uit het verleden met de coach, het respect van de nieuwe chef van de scoutingcel en begeleider van het grootste talent van Neerpede. Dat alles volstaat voor de Licentiecommissie blijkbaar niet om een 'aanzienlijke invloed' uit te oefenen op de club. Die baseert zijn verdict liever op documenten dan op echo's uit het voetbalmilieu.Het was bijvoorbeeld wachten op een vonnis van de ondernemingsrechtbank van Henegouwen (afdeling Doornik) om een sanctie op te leggen aan Mouscron voor 'het bestaan van activiteiten waarbij het beheer van de club uitgevoerd wordt door spelersmakelaars', een proces-verbaal dat algemeen bekend is in het milieu.Karel Van Eetvelt blijft zich over een en ander verbazen: 'Wij hebben onze samenwerking aangekondigd op een open en transparante manier. Iedereen weet dat er in het voetbalmilieu nauwe banden bestaan tussen clubs en makelaars, en meer nog tussen het bestuur van clubs en makelaars. Maar dat gebeurt allemaal in de coulissen (...) Dat is hypocriet en dat tast de geloofwaardigheid van onze sport aan.'