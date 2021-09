Sinds hij Anderlecht kocht, heeft hij meer perikelen gekend dan successen. Wat is zijn rol sinds hij het voorzitterschap van de club opgaf? Analyse en ontboezemingen over een man die koppig blijft vasthouden aan Anderlecht.

Veel ups en downs op het veld. Een groot gat in de schatkist. Supporters die mopperen. Indien Marc Coucke dit weekend als delegatieleider van paars-wit meegaat naar Oostende, zal hij zich herinneren hoeveel fun hij had als eigenaar van KVO. Een ding staat vast: hij beleefde er prettigere momenten dan bij Sporting Anderlecht. Sinds Coucke zijn chequeboekje bovenhaalde om het Brusselse instituut over te nemen - of wat er volgens hem op de fans na van overblijft - heeft de man vooral harde klappen moeten incasseren. Toen hij het voorzitterschap doorgaf aan Wouter Vandenhaute lag hij bijna knock-out tegen het canvas. Maar nu staat Coucke tenminste niet meer in de frontlinie en kan hij in alle luwte genieten van zijn speeltje. Hij blijft 'slechts' de meerderheidsaandeelhouder van de club.

Hij is bijlange niet meer de entertainer die vroeger de ambiance verzorgde op de eretribune in Oostende en vervolgens de karaokeavonden inzette om tot in de vroege uurtjes de polonaise te dansen tijdens de recepties na de matchen. Coucke wordt nu gedreven door zijn terughoudendheid. Of begint hij toch te twijfelen over zijn langetermijninvestering in het Lotto Park? Over dit onderwerp wilden wij zijn woordvoerder uitvragen, maar die bedankte vriendelijk. 'Wij willen het niet hebben over de rol van de heer Coucke (...) Wij hebben het druk met andere zaken.' De vraag rechtstreeks stellen aan de betrokkene was volgens zijn communicatiemanager ook niet mogelijk. Even proberen bij de directie van Anderlecht. Maar niemand wenste iets te zeggen. Er werd ons gewoon verteld dat Coucke geen operationele functie meer had en dat hij niet meer communiceert over Anderlecht. Zelfs niet op Twitter, een platform waar hij bijzonder actief was in de begindagen bij de club. En hij wordt niet meer zo vaak op Neerpede of in het stadion gespot zoals tijdens zijn eerste regeerperiode. 'Als u zijn passie voor voetbal en voor Anderlecht ter discussie stelt, dan heeft u het verkeerd voor', zegt Yves Lejaeghere. De zakenman is sinds mensenheugenis een goede vriend van Coucke. Voor hij de fakkel doorgaf aan zijn maatje was hij van 2006 tot 2013 zelf voorzitter van Oostende. Toen KVO een investeerder nodig met veel geld heeft Lejaeghere geen moment getwijfeld. Volgens de West-Vlaming is Couckes hartstocht intact gebleven. 'Hij was al gek van voetbal voor hij Oostende overnam, hij heeft dat wellicht verder opgedreven tijdens zijn voorzitterschap, en dat is intussen niet veranderd. Hij loopt minder in de kijker nu hij geen voorzitter meer is van Anderlecht, maar zijn enthousiasme is er nog steeds.' Hij heeft zich blijkbaar gerealiseerd dat hij gewoon niet geschikt was om die functie te vervullen bij Anderlecht. Eind vorig jaar gaf hij dat zelfs ootmoedig toe op een Vlaamse televisiezender. 'Ik was niet langer de juiste persoon. Wouter Vandenhaute zal een betere president zijn dan ik.' Couckes investering in Anderlecht loopt al op tot honderd miljoen euro. Vier keer zoveel als als het bedrag dat hij destijds ophoestte om 30% van de aandelen van Pairi Daiza te verwerven. Tien keer meer dan zijn recente investering in het Franse bedrijf dat eigenaar is van Parc Asterix, Walibi en Bellewaerde. Maar anderhalf keer minder dan de som die hij al in Durbuy heeft geïnvesteerd in hotels, golfclubs en andere recreatiegebieden. Hij wil plezier beleven in de zaken waar hij zijn geld insteekt. Maar hij zegt ook het volgende: 'Geld in een bodemloze put storten om iemand een plezier te doen of om sympathiek over te komen, is het domste wat je kunt doen.' Aan het voetbal heeft hij (nog) geen eurocent overgehouden. Wat heeft hij dan wel gewonnen? Daniel Spreutels, die dertig jaar lang de huisadvocaat was van Anderlecht en al twaalf jaar optrad als bestuurder toen Coucke de club in 2018 kocht, stelt een ding vast. 'Hij blijft investeren en hij heeft financiële vrijwaringsmaatregelen genomen. Ik heb niet de indruk dat hij zich van de club wil distantiëren. Hij is waarschijnlijk gaan beseffen dat de job van voorzitter tijdrovender en complexer is dan hij zich had voorgesteld, maar ik denk niet dat hij de intentie heeft om de club te verlaten.' Is Coucke gelukkig met zijn rol als eigenaar? 'Het is niet hetzelfde als aan het hoofd staan van een toffe en folkloristische club als Oostende', zegt Spreutels. 'Anderlecht is een instituut, het is een totaal andere wereld.' Lejaeghere is het daarmee eens. 'Hoe hoger je opklimt, hoe minder amateuristisch het er aan toe gaat en hoe minder plezier je er zelf aan beleeft. Dat heeft hij intussen begrepen. Hij heeft al toegegeven dat hij wellicht een paar keer in de fout is gegaan sinds zijn overname en hij weet dat hij de moeilijkheidsgraad van de functie onderschat heeft. Maar hij kan nog steeds van het voetbal genieten, daar kan geen twijfel over bestaan. We zitten in een WhatsAppgroep met een paar vrienden en elke week stuurt hij ons een klein voetbalgrapje. De ene keer richt hij zich op Oostende, de andere keer is Club Brugge zijn slachtoffer. Laten we zeggen dat het typische voetbalhumor is. Ik kan me niet voorstellen dat hij van plan is om Anderlecht te verlaten. Hij heeft te veel trots om te vertrekken op een moment dat alles nog niet op punt staat. Marc zal de club niet verkopen voor hij een titel heeft gevierd - daar steek ik mijn hand voor in het vuur.' Een redenering die bevestigd werd door zijn vastberaden houding van de afgelopen maanden toen hij meer dan eens werd benaderd door potentiële buitenlandse kopers. Begin dit jaar gaf hij het nog terloops mee aan sommige media: 'Ik heb er nooit aan gedacht om mij terug te trekken. Het heeft dus geen zin dat een sjeik contact met mij opneemt.' Afgelopen zomer was het een rijke Mexicaan die zich manifesteerde. Maar Coucke was zelfs niet bereid om de man te ontmoeten.